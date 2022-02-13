https://arabic.sputniknews.com/20220213/مستشار-الرئيس-الأوكراني-لا-نرى-جدوى-من-إغلاق-مجالنا-الجوي-1058488497.html
مستشار الرئيس الأوكراني: لا نرى جدوى من إغلاق مجالنا الجوي
مستشار الرئيس الأوكراني: لا نرى جدوى من إغلاق مجالنا الجوي
اعتبر ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن إغلاق بلاده لمجاله الجوي أمر لا جدوى منه. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:15+0000
2022-02-13T11:15+0000
2022-02-13T11:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104439/83/1044398391_0:133:2587:1588_1920x0_80_0_0_2ff4be6f57212b3bb93ac15c4491a43d.jpg
وحسب تصريحات لوكالة "رويترز"، قال ميخائيل بودولياك، وهو أحد مستشاري مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي في ظل التصعيد مع روسيا.ووصف بودولياك الإقدام على إغلاق المجال الجوي الأوكراني في ظل مزاعم الغزو الروسي بأنه هراء.وتصاعدت حدة التوترات على الحدود الأوكرانية بعد ترويج واشنطن وحلفائها الغربيين لمزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، معتبرة تصاعد تلك الاتهامات بمثابة استفزاز لروسيا.وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء المقبل موعدا للغزو الروسي لكييف، وأبلغ به عددا من الزعماء حول العالم، حسب تصريحات صحفية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/إعلام-بايدن-يعلن-موعد-الغزو-الروسي-لأوكرانيا-1058440338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104439/83/1044398391_146:0:2442:1722_1920x0_80_0_0_7f816937a6a6233e7ff4bd311f03f886.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني: لا نرى جدوى من إغلاق مجالنا الجوي
تابعنا عبر
اعتبر ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن إغلاق بلاده لمجاله الجوي أمر لا جدوى منه.
وحسب تصريحات لوكالة "رويترز"، قال ميخائيل بودولياك، وهو أحد مستشاري مدير مكتب
الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي في ظل التصعيد مع روسيا.
ووصف بودولياك الإقدام على إغلاق المجال الجوي
الأوكراني في ظل مزاعم الغزو الروسي بأنه هراء.
وقال: "النقطة الأهم هي أن أوكرانيا نفسها لا ترى أي جدوى من إغلاق المجال الجوي؛ لأنه في رأيي يشبه نوعا من الحصار الجزئي".
وتصاعدت حدة التوترات على الحدود الأوكرانية بعد ترويج واشنطن وحلفائها الغربيين لمزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو
نفيا قطعيا، معتبرة تصاعد تلك الاتهامات بمثابة استفزاز لروسيا.
وأقدمت واشنطن وعواصم غربية على إصدار تحذيرات لرعاياها بمغادرة أوكرانيا، متحدثة عن قرب "الغزو الروسي لأوكرانيا".
وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء المقبل موعدا للغزو الروسي لكييف، وأبلغ به عددا من الزعماء حول العالم، حسب تصريحات صحفية.