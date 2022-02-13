https://arabic.sputniknews.com/20220213/مصدر-رحلة-القنصل-الألماني-إلى-موسكو-ليست-هي-المحاولة-الأخيرة-لمنع-الحرب-1058488957.html
مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
قال مصدر حكومي ألماني لوكالة "رويترز" إن مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليست هي المحاولة الأخيرة لمنع الحرب، ولكن جزءًا من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:12+0000
2022-02-13T11:12+0000
2022-02-13T11:27+0000
روسيا
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وأضاف المصدر: "القنصل سيؤكد على بوتين أنه لا ينبغي أن يقلل من شدة العقوبات المحتملة".وتابع: "لن تقترح ألمانيا قرارًا بشأن انضمام الناتو المحتمل لأوكرانيا".
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مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
11:12 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال مصدر حكومي ألماني لوكالة "رويترز" إن مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليست هي المحاولة الأخيرة لمنع الحرب، ولكن جزءًا من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف المصدر: "القنصل سيؤكد على بوتين أنه لا ينبغي أن يقلل من شدة العقوبات المحتملة".
وتابع: "لن تقترح ألمانيا قرارًا بشأن انضمام الناتو المحتمل لأوكرانيا".