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مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
https://arabic.sputniknews.com/20220213/مصدر-رحلة-القنصل-الألماني-إلى-موسكو-ليست-هي-المحاولة-الأخيرة-لمنع-الحرب-1058488957.html
مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
قال مصدر حكومي ألماني لوكالة "رويترز" إن مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليست هي المحاولة الأخيرة لمنع الحرب، ولكن جزءًا من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:12+0000
2022-02-13T11:27+0000
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وأضاف المصدر: "القنصل سيؤكد على بوتين أنه لا ينبغي أن يقلل من شدة العقوبات المحتملة".وتابع: "لن تقترح ألمانيا قرارًا بشأن انضمام الناتو المحتمل لأوكرانيا".
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روسيا, العالم

مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب

11:12 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 13.02.2022)
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يتبع
قال مصدر حكومي ألماني لوكالة "رويترز" إن مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليست هي المحاولة الأخيرة لمنع الحرب، ولكن جزءًا من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف المصدر: "القنصل سيؤكد على بوتين أنه لا ينبغي أن يقلل من شدة العقوبات المحتملة".
وتابع: "لن تقترح ألمانيا قرارًا بشأن انضمام الناتو المحتمل لأوكرانيا".
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