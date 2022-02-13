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مصر... الحماية المدنية تسيطر على حريق في مدينة الشلاتين
مصر... الحماية المدنية تسيطر على حريق في مدينة الشلاتين
سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق اندلع مساء اليوم الأحد، بالسوق التجاري في مدينة الشلاتين، بعد التهامه 3 أكشاك تجارية في السوق. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
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وذكر موقع "اليوم السابع" أن الحريق لم يخلف إصابات بشرية، حيث هرعت قوات الحماية المدنية بعد بلاغ لقسم شرطة الشلاتين يفيد بنشوب حريق في السوق التجاري وسط المدينة.تعاملت القوات مع البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء، إلا أنه تبين أن الحريق التهم 3 أكشاك تجارية بالسوق بينها مطعم شعبي.أسفرت الجهود عن السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية، فيما تعمل الجهات المختصة على تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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مصر... الحماية المدنية تسيطر على حريق في مدينة الشلاتين

20:30 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 20:32 GMT 13.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحريق في خط للبترول الخام على طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة، مصر 14 يوليو 2020
حريق في خط للبترول الخام على طريق الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة، مصر 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق اندلع مساء اليوم الأحد، بالسوق التجاري في مدينة الشلاتين، بعد التهامه 3 أكشاك تجارية في السوق.
وذكر موقع "اليوم السابع" أن الحريق لم يخلف إصابات بشرية، حيث هرعت قوات الحماية المدنية بعد بلاغ لقسم شرطة الشلاتين يفيد بنشوب حريق في السوق التجاري وسط المدينة.
تعاملت القوات مع البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء، إلا أنه تبين أن الحريق التهم 3 أكشاك تجارية بالسوق بينها مطعم شعبي.
أسفرت الجهود عن السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية، فيما تعمل الجهات المختصة على تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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