https://arabic.sputniknews.com/20220213/مصر-مجلس-الشيوخ-يوافق-على-إجازة-أبوة-للعامل-يوم-ميلاد-الطفل-1058491538.html

مصر... مجلس الشيوخ يوافق على إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد الطفل

مصر... مجلس الشيوخ يوافق على إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد الطفل

أعلن مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، موافقته نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T12:04+0000

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2022-02-13T12:04+0000

مصر

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وحسب بوابة "أخبار اليوم"، وافق الشيوخ المصري على منح إجازة أبوة يوم واحد فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.وحسب القانون، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد في مصر يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-القوى-العاملة-المصري-هذا-هو-عدد-ساعات-العمل-في-القانون-الجديد-1053931774.html

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