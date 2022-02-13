عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/مصر-مجلس-الشيوخ-يوافق-على-إجازة-أبوة-للعامل-يوم-ميلاد-الطفل-1058491538.html
مصر... مجلس الشيوخ يوافق على إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد الطفل
مصر... مجلس الشيوخ يوافق على إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد الطفل
أعلن مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، موافقته نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:04+0000
2022-02-13T12:04+0000
مصر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102019/09/1020190969_0:81:1001:644_1920x0_80_0_0_0395cdb3097eee49c7fa494440dd6510.jpg
وحسب بوابة "أخبار اليوم"، وافق الشيوخ المصري على منح إجازة أبوة يوم واحد فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.وحسب القانون، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد في مصر يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-القوى-العاملة-المصري-هذا-هو-عدد-ساعات-العمل-في-القانون-الجديد-1053931774.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102019/09/1020190969_16:0:983:725_1920x0_80_0_0_079a5f4430840a45807cb9b24668abfb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي

مصر... مجلس الشيوخ يوافق على إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد الطفل

12:04 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Omnia Elkholyوزير القوى العاملة المصري محمد سعفان
وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Omnia Elkholy
تابعنا عبرGoogle news
أعلن مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، موافقته نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وحسب بوابة "أخبار اليوم"، وافق الشيوخ المصري على منح إجازة أبوة يوم واحد فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.
وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
وزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد
14 ديسمبر 2021, 14:41 GMT
وحسب القانون، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
كما نص القانون على منح العامل الذي يرزق بطفل إجازة يوم الولادة وفقا للوارد بشهادة ميلاد الطفل.
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد في مصر يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала