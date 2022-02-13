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ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك: لن يتوقف عمل البعثة وتعمل بشكل طبيعي
ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك: لن يتوقف عمل البعثة وتعمل بشكل طبيعي
صرح ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار، إن عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالجمهورية لن يتوقف حتى إذا... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:00+0000
2022-02-13T14:00+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال ممثل الجمهورية للصحفيين: "حتى إذا غادر جميع ممثلي البلدان المعروفة مكتب دونيتسك التابع لـ OSCE SMM، فإن عمل البعثة لن يتوقف: هناك عدد كاف من المراقبين من البلدان الأخرى في الجمهورية، ويمكن استبدال الممثلين المغادرين".وأضاف قائلا: "نطلب من ممثلي وسائل الإعلام والمراسلين العسكريين والمدونين عدم التصعيد، الوضع صعب بالفعل ومتوتر. في حال حدوث تغييرات كبيرة في عمل البعثة على أراضي الجمهورية، فإن تمثيل مجلس النواب الشعبي في JCCC وفي عملية التفاوض سيتم نشرها للناس". داعيا للوثوق بالمصادر الرسمية المعتمدة للمعلومات.وتابع الممثل: "اعتبارًا من اليوم، يمكننا القول إن عمل المهمة يتم بشكل منتظم. كما أننا مطمئنون لذلك من قبل ممثلي فريق OSBE SMM المحلي".وتابع قائلا: "تجدر الإشارة إلى أن البعثة تقوم بعمليات عبور يومية في كلا الاتجاهين كجزء من عمليات التناوب المخطط لها، وكذلك عمليات الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ ".وذكر أن ست سيارات بمقطورة واحدة غادرت أراضي الجمهورية يوم الأحد. وأن وجود مقطورة واحدة ليس حالة طارئة: فمن المنطقي، أثناء التناوب المخطط، ترك ممثلي البعثة يأخذون حاجاتهم الشخصية. نعم، من بين أولئك الذين غادروا اليوم هناك ممثلو تلك البلدان التي أعلنت سابقًا عن استدعاء وقال ممثل الجمهورية إن عدد السيارات المغادرة والدخول في تقلب مستمر مما لا يسمح لنا بالحديث عن أي توجهات.
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أخبار أوكرانيا

ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك: لن يتوقف عمل البعثة وتعمل بشكل طبيعي

14:00 GMT 13.02.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVAأحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVA
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صرح ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار، إن عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالجمهورية لن يتوقف حتى إذا تركها المراقبون من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال ممثل الجمهورية للصحفيين: "حتى إذا غادر جميع ممثلي البلدان المعروفة مكتب دونيتسك التابع لـ OSCE SMM، فإن عمل البعثة لن يتوقف: هناك عدد كاف من المراقبين من البلدان الأخرى في الجمهورية، ويمكن استبدال الممثلين المغادرين".
وشدد على أنه حتى الآن، لم يتغير العدد الإجمالي لممثلي OSCE SMM المنتشرين على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كبير. ووفقًا له فإن العدد أكبر بعدة مرات من الذي كان خلال الموجة الأولى من جائحة COVID-19.
وأضاف قائلا: "نطلب من ممثلي وسائل الإعلام والمراسلين العسكريين والمدونين عدم التصعيد، الوضع صعب بالفعل ومتوتر. في حال حدوث تغييرات كبيرة في عمل البعثة على أراضي الجمهورية، فإن تمثيل مجلس النواب الشعبي في JCCC وفي عملية التفاوض سيتم نشرها للناس". داعيا للوثوق بالمصادر الرسمية المعتمدة للمعلومات.
وتابع الممثل: "اعتبارًا من اليوم، يمكننا القول إن عمل المهمة يتم بشكل منتظم. كما أننا مطمئنون لذلك من قبل ممثلي فريق OSBE SMM المحلي".

وأوضح أنه كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمهام المراقبة الخاصة بها: مراقبة الوضع الأمني ​​أثناء مناوبات العمل في محطة الترشيح ومحطة الضخ في دونيتسك، وإطلاق الطائرات المسيرة لمراقبة الوضع، وتنفيذ الدوريات المجدولة الأخرى على طول خط الاتصال.

وتابع قائلا: "تجدر الإشارة إلى أن البعثة تقوم بعمليات عبور يومية في كلا الاتجاهين كجزء من عمليات التناوب المخطط لها، وكذلك عمليات الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ ".
وذكر أن ست سيارات بمقطورة واحدة غادرت أراضي الجمهورية يوم الأحد. وأن وجود مقطورة واحدة ليس حالة طارئة: فمن المنطقي، أثناء التناوب المخطط، ترك ممثلي البعثة يأخذون حاجاتهم الشخصية. نعم، من بين أولئك الذين غادروا اليوم هناك ممثلو تلك البلدان التي أعلنت سابقًا عن استدعاء وقال ممثل الجمهورية إن عدد السيارات المغادرة والدخول في تقلب مستمر مما لا يسمح لنا بالحديث عن أي توجهات.
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