https://arabic.sputniknews.com/20220213/ممثل-جمهورية-دونيتسك-في-المركز-المشترك-لن-يتوقف-عمل-البعثة-وتعمل-بشكل-طبيعي-1058502440.html

ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك: لن يتوقف عمل البعثة وتعمل بشكل طبيعي

ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك: لن يتوقف عمل البعثة وتعمل بشكل طبيعي

صرح ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار، إن عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالجمهورية لن يتوقف حتى إذا... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T14:00+0000

2022-02-13T14:00+0000

2022-02-13T14:00+0000

أخبار أوكرانيا

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وقال ممثل الجمهورية للصحفيين: "حتى إذا غادر جميع ممثلي البلدان المعروفة مكتب دونيتسك التابع لـ OSCE SMM، فإن عمل البعثة لن يتوقف: هناك عدد كاف من المراقبين من البلدان الأخرى في الجمهورية، ويمكن استبدال الممثلين المغادرين".وأضاف قائلا: "نطلب من ممثلي وسائل الإعلام والمراسلين العسكريين والمدونين عدم التصعيد، الوضع صعب بالفعل ومتوتر. في حال حدوث تغييرات كبيرة في عمل البعثة على أراضي الجمهورية، فإن تمثيل مجلس النواب الشعبي في JCCC وفي عملية التفاوض سيتم نشرها للناس". داعيا للوثوق بالمصادر الرسمية المعتمدة للمعلومات.وتابع الممثل: "اعتبارًا من اليوم، يمكننا القول إن عمل المهمة يتم بشكل منتظم. كما أننا مطمئنون لذلك من قبل ممثلي فريق OSBE SMM المحلي".وتابع قائلا: "تجدر الإشارة إلى أن البعثة تقوم بعمليات عبور يومية في كلا الاتجاهين كجزء من عمليات التناوب المخطط لها، وكذلك عمليات الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ ".وذكر أن ست سيارات بمقطورة واحدة غادرت أراضي الجمهورية يوم الأحد. وأن وجود مقطورة واحدة ليس حالة طارئة: فمن المنطقي، أثناء التناوب المخطط، ترك ممثلي البعثة يأخذون حاجاتهم الشخصية. نعم، من بين أولئك الذين غادروا اليوم هناك ممثلو تلك البلدان التي أعلنت سابقًا عن استدعاء وقال ممثل الجمهورية إن عدد السيارات المغادرة والدخول في تقلب مستمر مما لا يسمح لنا بالحديث عن أي توجهات.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا