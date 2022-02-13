https://arabic.sputniknews.com/20220213/مهرجان-الشيخ-زايد-ينظم-معرضا-للسيارات-الكلاسيكية-الفريدة-فيديو-1058505946.html

مهرجان الشيخ زايد ينظم معرضا للسيارات الكلاسيكية الفريدة... فيديو

مهرجان الشيخ زايد ينظم معرضا للسيارات الكلاسيكية الفريدة... فيديو

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من معرض السيارات الكلاسيكية الفريدة، الذي نظمه مهرجان الشيخ زايد يومي الجمعة والسبت الماضيين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T14:48+0000

2022-02-13T14:48+0000

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وعلقت الوكالة على مقطع الفيديو، الذي نشرته بصفحته على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المعرض يضم سيارات فريدة من موديلات مختلفة.وبحسب الوكالة، فإن مرسيدس وشيفروليه وفورد تعد من أبرز الموديلات التي ظهرت في المعرض، الذي يوفر وثيقة خاصة بجوار كل سيارة تحتوي على موديل السيارة وتاريخ الصناعة وتفاصيلها الفنية.يذكر أن السيارات الكلاسيكية تمثل نوعا من الترفيه للأثرياء خاصة الموديلات الفريدة، التي تشهد إقبالا جماهيريا.وتشير الوكالة إلى توقعات تقول بأن سوق السيارات الكلاسيكية الفريدية يمكن أن يتجاوز 43 مليار دولار بحلول عام 2024.

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