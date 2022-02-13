https://arabic.sputniknews.com/20220213/موريتانيا-حمى-القرم-الكونغو-النزفية-تعاود-الظهور-واكتشاف-حالتين-1058521914.html
موريتانيا.. حمى "القرم الكونغو النزفية" تعاود الظهور واكتشاف حالتين
موريتانيا.. حمى "القرم الكونغو النزفية" تعاود الظهور واكتشاف حالتين
أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين من حمى "القرم الكونغو النزفية"، خلال الأيام الماضية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T22:33+0000
2022-02-13T22:33+0000
2022-02-13T22:34+0000
موريتانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/32/1045093201_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4206f1947c80877cd71ef71ed792ea00.jpg
وأوضحت وزارة الصحة على صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحالة الأولى سجلت بأحد مستشفيات العاصمة نواكشوط، والثانية داخل البلاد.وذكر المدير العام للصحة العمومية، محمد محمود أعل محمود، أن هذه الحمى هي من الأمراض المستوطنة غرب إفريقيا، وتكتشف عادة عند أشخاص تكون وظائفهم تقتضي مخالطة الحيوانات.وأضاف أنه تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات منها إيفاد بعثات مشتركة بين الوزارة ووزارة التنمية الحيوانية لمراقبة الوضع وعزل الحيوانات المشتبه به، والبحث عن الحالات الأخرى المحتملة لاتخاذ ما يلزم في القوت المناسب.وتعتبر هذه الحمى من أخطر أنواع الحمى النزفية المعروفة، وبحسب منظمة الصحة العالمية ينتقل هذا المرض إلى الإنسان عن طريق الحيوان، خاصة الماشية، ومن شخص لآخر عن طريق ملامسة دمه.وتظهر هذه الحالات بين الفينة والأخرى في موريتانيا، حيث تم تسجيل آخر حالة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/32/1045093201_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_625dd3efc8c6f1eb96cb1514eae24bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موريتانيا, أخبار العالم الآن
موريتانيا.. حمى "القرم الكونغو النزفية" تعاود الظهور واكتشاف حالتين
22:33 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 22:34 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين من حمى "القرم الكونغو النزفية"، خلال الأيام الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة على صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحالة الأولى سجلت بأحد مستشفيات العاصمة
نواكشوط، والثانية داخل البلاد.
وأكد المصدر أن الحالتين قدمتا من منطقة رعوية في إحدى ولايات الداخل. مشيرا الى أن الحالة التي تم اكتشافها بنواكشوط بدأت تتماثل للشفاء.
وذكر المدير العام للصحة العمومية، محمد محمود أعل محمود، أن هذه الحمى هي من الأمراض المستوطنة
غرب إفريقيا، وتكتشف عادة عند أشخاص تكون وظائفهم تقتضي مخالطة الحيوانات.
وأضاف أنه تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات منها إيفاد بعثات مشتركة بين الوزارة ووزارة التنمية الحيوانية لمراقبة الوضع وعزل الحيوانات المشتبه به، والبحث عن الحالات الأخرى المحتملة لاتخاذ ما يلزم في القوت المناسب.
وتعتبر هذه الحمى من أخطر أنواع الحمى النزفية المعروفة، وبحسب منظمة الصحة العالمية
ينتقل هذا المرض إلى الإنسان عن طريق الحيوان، خاصة الماشية، ومن شخص لآخر عن طريق ملامسة دمه.
وتظهر هذه الحالات بين الفينة والأخرى في موريتانيا، حيث تم تسجيل آخر حالة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.