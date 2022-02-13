https://arabic.sputniknews.com/20220213/موظفون-في-بعثة-المراقبة-الخاصة-التابعة-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يغادرون-دونيتسك-1058490987.html
موظفون في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون دونيتسك
موظفون في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون دونيتسك
قال فلاديسلاف بيرديشيفسكي، نائب مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الموظفين الأمريكيين والبريطانيين والدنماركيين في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:59+0000
2022-02-13T11:59+0000
2022-02-13T11:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال النائب لمراسل "سبوتنيك": "هناك معلومات تفيد بأن الأمريكيين والبريطانيين والدنماركيين قد غادروا. ومن غير المعروف ما إذا كانوا سيعودون. ولكن على ما يبدو لا. ربما سيتم استبدالهم بممثلي دول أخرى. ولكن هذا لا يزال غير معروف".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن ممثلي الولايات المتحدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حزموا حقائبهم بالفعل، ولكن لم يغادروا أوكرانيا، وأن مغادرتهم تعني أن كييف كانت جاهزة للاستفزاز في دونباس.وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
موظفون في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون دونيتسك
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قال فلاديسلاف بيرديشيفسكي، نائب مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الموظفين الأمريكيين والبريطانيين والدنماركيين في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقًا للمعلومات الأولية، غادروا أراضي الجمهورية.
وقال النائب لمراسل "سبوتنيك": "هناك معلومات تفيد بأن الأمريكيين والبريطانيين والدنماركيين قد غادروا. ومن غير المعروف ما إذا كانوا سيعودون. ولكن على ما يبدو لا. ربما سيتم استبدالهم بممثلي دول أخرى. ولكن هذا لا يزال غير معروف".
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية وسط أزمة أوكرانيا، تعتزم سحب مراقبيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن ممثلي الولايات المتحدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حزموا حقائبهم بالفعل، ولكن لم يغادروا أوكرانيا، وأن مغادرتهم تعني أن كييف كانت جاهزة للاستفزاز في دونباس.
وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا
على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.