https://arabic.sputniknews.com/20220213/ميلان-ينتزع-الصدارة-من-الإنتر-وأداء-رائع-من-الجزائري-ابن-ناصر-1058506925.html
ميلان ينتزع الصدارة من الإنتر... وأداء رائع من الجزائري ابن ناصر
ميلان ينتزع الصدارة من الإنتر... وأداء رائع من الجزائري ابن ناصر
قدم الدوري الإيطالي نفسه في الموسم الحالي كأحد أمتع الأدوار الأوروبية وأكثرها تنافسية حسب رأي شريحة واسعة من متابعي كرة القدم العالمية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:01+0000
2022-02-13T15:01+0000
2022-02-13T15:01+0000
رياضة
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وتحتدم المنافسة يوما بعد يوم بين ثلاثي الصدارة (أيه سي ميلان، وإنتر ميلان، ونابولي)، حيث يتناوبون على احتلال الصدارة ذات الحسابات المعقدة.وقطع نادي "أيه سي ميلان" شوطا مهما في سباقه نحو الظفر بلقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، حيث حقق انتصر على نادي سامبدوريا بهدف نظيف، في منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري أ".وسجل أصحاب الأرض الهدف اليتيم في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، عن طريق المهاجم البرتغالي المتألق رافائيل لياو، حيث استغل تمريرة من حارس المرمى الفرنسي مايك مينيان.وسجل نجم وسط الميدان الجزائري اسماعيل بن ناصر أرقاما مبهرة، حيث لعب لمدة 80 دقيقة، فاز خلالهاى بالصراعات الثنائية 6 مرات، ووصلت دقة تمريراته لـ98%.واستغل "الروسونيري" هدية نابولي، والذي تعادل بدوره أمس السبت مع المتصدر (وقتها) نادي أنتر ميلان بهدف لمثله، على ملعب "مارادونا".ويتربع الميلان على عرش الصدارة بواقع 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف "إنتر ميلان"، والذي بدوره يمتلك مباراة مؤجلة مع نادي بولونيا.ويحل نادي نابولي بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ميلان ينتزع الصدارة من الإنتر... وأداء رائع من الجزائري ابن ناصر
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قدم الدوري الإيطالي نفسه في الموسم الحالي كأحد أمتع الأدوار الأوروبية وأكثرها تنافسية حسب رأي شريحة واسعة من متابعي كرة القدم العالمية.
وتحتدم المنافسة يوما بعد يوم بين ثلاثي الصدارة (أيه سي ميلان، وإنتر ميلان، ونابولي)، حيث يتناوبون على احتلال الصدارة ذات الحسابات المعقدة.
وقطع نادي "أيه سي ميلان" شوطا مهما في سباقه نحو الظفر بلقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، حيث حقق انتصر على نادي سامبدوريا بهدف نظيف، في منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري أ".
وسجل أصحاب الأرض الهدف اليتيم في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، عن طريق المهاجم البرتغالي المتألق رافائيل لياو، حيث استغل تمريرة من حارس المرمى الفرنسي مايك مينيان.
وسجل نجم وسط الميدان الجزائري اسماعيل بن ناصر أرقاما مبهرة، حيث لعب لمدة 80 دقيقة، فاز خلالهاى بالصراعات الثنائية 6 مرات، ووصلت دقة تمريراته لـ98%.
واستغل "الروسونيري" هدية نابولي، والذي تعادل بدوره أمس السبت مع المتصدر (وقتها) نادي أنتر ميلان بهدف لمثله، على ملعب "مارادونا".
ويتربع الميلان على عرش الصدارة بواقع 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف "إنتر ميلان"، والذي بدوره يمتلك مباراة مؤجلة مع نادي بولونيا.
ويحل نادي نابولي بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة.