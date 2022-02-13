https://arabic.sputniknews.com/20220213/نائب-الأمين-العام-للناتو-قد-يتم-تشكيل-وحدة-عسكرية-في-رومانيا-تحت-قيادة-فرنسية-1058488988.html
نائب الأمين العام للناتو: قد يتم تشكيل وحدة عسكرية في رومانيا تحت قيادة فرنسية
نائب الأمين العام للناتو: قد يتم تشكيل وحدة عسكرية في رومانيا تحت قيادة فرنسية
قال نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جوانيه، إن مجموعة قتالية دائمة للحلف قد تظهر في رومانيا تحت قيادة فرنسا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:28+0000
2022-02-13T11:28+0000
2022-02-13T11:28+0000
روسيا
الناتو
العالم
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وأضاف جوانيه: "سيكون هناك اجتماع مهم للغاية لوزراء دفاع الناتو الأسبوع المقبل. إنني متفائل بأنه سيتم اتخاذ قرار مشترك بشأن إنشاء مجموعة قتالية دائمة للناتو في رومانيا تحت قيادة فرنسا".وقال إنه لا يستطيع استبعاد احتمال نشوب حرب في أوروبا، لكنه أكد أن أعضاء الناتو لا يجب أن يخافوا. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, العالم
نائب الأمين العام للناتو: قد يتم تشكيل وحدة عسكرية في رومانيا تحت قيادة فرنسية
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قال نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جوانيه، إن مجموعة قتالية دائمة للحلف قد تظهر في رومانيا تحت قيادة فرنسا.
وأضاف جوانيه: "سيكون هناك اجتماع
مهم للغاية لوزراء دفاع الناتو الأسبوع المقبل. إنني متفائل بأنه سيتم اتخاذ قرار مشترك بشأن إنشاء مجموعة قتالية دائمة للناتو في رومانيا تحت قيادة فرنسا".
وقال إنه لا يستطيع استبعاد احتمال نشوب حرب في أوروبا، لكنه أكد أن أعضاء الناتو لا يجب أن يخافوا.
وقال جوانيه، إنهم يتمتعون بالحماية أكثر بكثير من أوكرانيا، التي ليست جزءًا من التحالف، موضحًا: "لدينا جميع السيناريوهات المطروحة على الطاولة، بما في ذلك السيناريوهات غير العسكرية، كزعزعة الاستقرار والهجمات الإلكترونية الهائلة والهجمات المختلطة والتحديات، وشكل من أشكال الإطاحة بالنظام الديمقراطي في كييف. نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي، ونحن مستعدون، لقد اتخذنا الإجراءات الوقائية، العسكرية والاقتصادية والاجتماعية".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو
في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.