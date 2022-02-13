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نادية الجندي تشكر نفسها في لحظة تكريمها... فيديو
نادية الجندي تشكر نفسها في لحظة تكريمها... فيديو
تلقت الفنانة المصرية نادية الجندي، تكريما عن مشوارها الفني في حفل ختام الدورتين 47 و48 ‏لمهرجان جمعية الفيلم المصري. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:34+0000
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وأكدت ضاحكة في كلمتها على المسرح في الحفل الذي أقيم، أمس السبت، بعد حصولها على التكريم قائلة: "أشكر نادية الجندي التي استطاعت أن تصمد طيلة السنوات الماضية، رغم كل الصعاب التي واجهتها".وأشارت الجندي في الحفل الذي أقيم في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية إلى أن "تكريمها من المهرجان يشير إلى أنها استطاعت تقديم فن راقي، والحصول على إشادة النقاد والجمهور، وهي معادلة صعبة"، بحسب قولها.ونشرت نادية الجندي، اليوم الأحد، فيديو للحظة تكريمها في مهرجان جمعية الفيلم.وتعد نادية الجندي من أبرز فنانات مصر والوطن العربي، وتشتهر بلقب "نجمة الجماهير"، وحققت أفلامها أعلى إيرادات شباك التذاكر في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أفلامها "الباطنية" و"مهمة في تل أبيب" و"حكمت فهمي" و"الإرهاب" و"جبروت امرأة" و"الخادمة".وكان آخر أعمال نادية الجندي الفنية مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض قبل عامين في شهر رمضان، ويشهد على التعاون الفني الأول مع الفنانة، نبيلة عبيد، ويشاركهما البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر. وحصد فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس غالبية جوائز الدورتين 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم، إذ نال 12 جائزة، منها "جائزة الجمهور"، و"أفضل ممثلة" لإلهام شاهين، و"أفضل ممثلة دور ثاني" لأمينة خليل.ويتناول فيلم "حظر تجول" قضية "زنا المحارم"، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من "فاتن" للإفصاح عن سبب الجريمة.
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نادية الجندي تشكر نفسها في لحظة تكريمها... فيديو

15:34 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 13.02.2022)
© AFP 2022 / JOSEPH EIDالفنانة المصرية، نادية الجندي
الفنانة المصرية، نادية الجندي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الفنانة المصرية، نادية الجندي
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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تلقت الفنانة المصرية نادية الجندي، تكريما عن مشوارها الفني في حفل ختام الدورتين 47 و48 ‏لمهرجان جمعية الفيلم المصري.
وأكدت ضاحكة في كلمتها على المسرح في الحفل الذي أقيم، أمس السبت، بعد حصولها على التكريم قائلة: "أشكر نادية الجندي التي استطاعت أن تصمد طيلة السنوات الماضية، رغم كل الصعاب التي واجهتها".
وأشارت الجندي في الحفل الذي أقيم في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية إلى أن "تكريمها من المهرجان يشير إلى أنها استطاعت تقديم فن راقي، والحصول على إشادة النقاد والجمهور، وهي معادلة صعبة"، بحسب قولها.
ونشرت نادية الجندي، اليوم الأحد، فيديو للحظة تكريمها في مهرجان جمعية الفيلم.
وتعد نادية الجندي من أبرز فنانات مصر والوطن العربي، وتشتهر بلقب "نجمة الجماهير"، وحققت أفلامها أعلى إيرادات شباك التذاكر في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أفلامها "الباطنية" و"مهمة في تل أبيب" و"حكمت فهمي" و"الإرهاب" و"جبروت امرأة" و"الخادمة".
وكان آخر أعمال نادية الجندي الفنية مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض قبل عامين في شهر رمضان، ويشهد على التعاون الفني الأول مع الفنانة، نبيلة عبيد، ويشاركهما البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر.
وحصد فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس غالبية جوائز الدورتين 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم، إذ نال 12 جائزة، منها "جائزة الجمهور"، و"أفضل ممثلة" لإلهام شاهين، و"أفضل ممثلة دور ثاني" لأمينة خليل.
ويتناول فيلم "حظر تجول" قضية "زنا المحارم"، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من "فاتن" للإفصاح عن سبب الجريمة.
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