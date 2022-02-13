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https://arabic.sputniknews.com/20220213/نزلاء-فندق-يلقون-بأنفسهم-من-النوافذ-في-برشلونة-بعد-نشوب-حريق-فيه-فيديو-1058505598.html
نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من النوافذ في برشلونة بعد نشوب حريق فيه... فيديو
نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من النوافذ في برشلونة بعد نشوب حريق فيه... فيديو
اضطر عدد من نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة الإسبانية إلى إلقاء أنفسهم من النوافذ بعد اندلاع حريق بأحد طوابقه. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:42+0000
2022-02-13T14:44+0000
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وذكرت صحيفة elperiodico ومقرها برشلونة، أن الحريق اندلع مساء أمس السبت في الطابق الثالث بفندق كورونادو في شارع لا رامبلا وسط المدينة.وأضافت أن شخصا لقى مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بحروق متفاوتة.وأوضح رجال الإطفاء، أن النيران اشتعلت فقط في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة فئران".وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.
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نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من النوافذ في برشلونة بعد نشوب حريق فيه... فيديو

14:42 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 13.02.2022)
© AFP 2022 / Piero Cruciatti اشتعال حريق هائل في مبنى سكني في مدينة ميلانو، إيطاليا 29 أغسطس 2021
اشتعال حريق هائل في مبنى سكني في مدينة ميلانو، إيطاليا 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / Piero Cruciatti
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اضطر عدد من نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة الإسبانية إلى إلقاء أنفسهم من النوافذ بعد اندلاع حريق بأحد طوابقه.
وذكرت صحيفة elperiodico ومقرها برشلونة، أن الحريق اندلع مساء أمس السبت في الطابق الثالث بفندق كورونادو في شارع لا رامبلا وسط المدينة.
وأضافت أن شخصا لقى مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بحروق متفاوتة.
وأوضح رجال الإطفاء، أن النيران اشتعلت فقط في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة فئران".
وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.
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