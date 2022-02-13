نفتالي بينيت للإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا: ارجعوا
دعا نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مواطنيه الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا بالعودة إلى وطنهم.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، طالب من خلالها مواطنيه الموجودين في أوكرانيا بالعودة إلى بلادهم، قائلا لهم "ارجعوا إلى بلدكم".
ישראלים שנמצאים באוקראינה - בואו הביתה.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 13, 2022
כולנו מקווים שהמתיחות תסתיים ללא הסלמה, אבל חובתנו הראשונה היא לדאוג לכם, אזרחי ישראל.
הגברנו מאוד את קצב הטיסות מאוקראינה לישראלים ואני מבקש מכם - אל תקחו סיכון מיותר. אל תחכו למצב שבו אתם מאוד תרצו לחזור, וזה כבר יהיה בלתי אפשרי. pic.twitter.com/mIVQql2ZWZ
وشدد بينيت على أن من واجبه وواجب الحكومة الإسرائيلية الاعتناء بمواطني إسرائيل، موضحا أنه أمر بزيادة معدل الرحلات الجوية من كييف إلى تل أبيب، مناديا بتجنب الخطر غير الضروري وعدم انتظار المواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا حتى تتفاقم الأوضاع، مما سيجعل العودة مستحيلة.
وبدوره، أفاد يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، بأن الرحلات الجوية التي عادت أمس من أوكرانيا كانت ممتلئة، مشيرا إلى أن هناك مخطط بـ 32 رحلة في الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين الإسرائيليين بالعودة من أوكرانيا على تلك الرحلات الجوية.
המשפחות של כל שליחי מדינת ישראל באוקראינהיותר מ-150 איש, עושים את דרכם לארץ. אנחנו מתגברים את השגרירות בקייב על מנת לתת מענה טוב יותר, המדינה היחידה שמתגברת. מבקש להביע את הערכתי לשגרירות בקייב בראשות השגריר מיכאל ברודצקי, לגרי קורן, למתגברים שיוצאים ולכל עובדי המשרד שעוסקים בכך. pic.twitter.com/MCAUnoW7mE— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 13, 2022
ولفت وزير الخارجية الإسرائيلية إلى أن عائلات البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طريقها إلى البلاد.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت، مساء أمس السبت، أن شركة "أركيع" للطيران الإسرائيلي قد تلقت أوامر مباشرة من وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعادة مواطنيها من أوكرانيا، في رحلات طيران مباشرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد تحدث مع السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، ميخال برودسكي، بشأن إجلاء البعثة الإسرائيلية هناك، وتلقى معلومات وإفادات عن الوضع في البلاد. فيما نقل الصحفي والإعلامي في هيئة البث الإسرائيلية وموقع واللا العبري، أن الجالية اليهودية في أوكرانيا تقدر ما بين 150- 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي.
רה"מ בנט הורה להיערך לקרוא לישראלים לעזוב את אוקראינה @BarakRavid pic.twitter.com/ibhsmqIpDu— וואלה! (@WallaNews) February 12, 2022
وتم تسجيل حوالي 4500 إسرائيلي في أوكرانيا لتلقي التحديثات العاجلة من وزارة الخارجية في كييف.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.