https://arabic.sputniknews.com/20220213/نيوكاسل-يونايتد-يفوز-على-أستون-فيلا-بهدف-دون-رد-في-بطولة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1058518580.html
نيوكاسل يونايتد يفوز على أستون فيلا بهدف دون رد في بطولة الدوري الإنجليزي... فيديو
نيوكاسل يونايتد يفوز على أستون فيلا بهدف دون رد في بطولة الدوري الإنجليزي... فيديو
واصل "نيوكاسل يونايتد" صحوته، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين بهدف دون رد على ضيفه "أستون فيلا"، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T19:42+0000
2022-02-13T19:42+0000
2022-02-13T19:42+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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ففي الدقيقة 35 سجل كيران تريبير الظهير الأيمن لنيوكاسل هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة.وسجل أولي واتكينز هدفا لأستون فيلا في الدقيقة 61، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.وبذلك، رفع نيوكاسل، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي، رصيده إلى 21 نقطة وحل في المركز الـ 17، مبتعدا 4 نقاط عن الهبوط، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة.في المقابل تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ 11.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد يفوز على أستون فيلا بهدف دون رد في بطولة الدوري الإنجليزي... فيديو
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واصل "نيوكاسل يونايتد" صحوته، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين بهدف دون رد على ضيفه "أستون فيلا"، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".
ففي الدقيقة 35 سجل كيران تريبير الظهير الأيمن لنيوكاسل هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة.
وسجل أولي واتكينز هدفا لأستون فيلا في الدقيقة 61، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.
وبذلك، رفع نيوكاسل، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي، رصيده إلى 21 نقطة وحل في المركز الـ 17، مبتعدا 4 نقاط عن الهبوط، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة.
في المقابل تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ 11.