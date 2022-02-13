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https://arabic.sputniknews.com/20220213/هل-تناول-البيض-بعد-سن-الأربعين-مفيد-للصحة-1058516497.html
هل تناول البيض بعد سن الأربعين مفيد للصحة
هل تناول البيض بعد سن الأربعين مفيد للصحة
يحتوي البيض على تركيبة جيدة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لكن الفوائد التي يقدمها بعد سن معينة لا تزال موضع تساؤل من قبل الكثيرين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T18:32+0000
2022-02-13T18:39+0000
الصحة
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تقول ورقة بحثية صدرت عام 2016، إن تشجيع كبار السن ومن يقتربون من سنهم على تضمين البيض بشكل متكرر، كجزء من بيئة صحية يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة عضلاتهم ووظائفها، وبالتالي الحفاظ على قدرتهم الوظيفية وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بمرض الساركوبينيا وهو خسارة تنكسية في كتلة العضلات الهيكلية وكفاءتها وقوتها نتيجة التقدم في السن، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".تتكون البيضة المسلوقة الكبيرة من: 77 سعرة حرارية، 0.6 غرام من الكربوهيدرات، 5.3 غرام من الدهون، 212 مغم من الكوليسترول، 6.3 غرام من البروتين، فيتامين A، فيتامين B 2، فيتامين B 12، فيتامين B 5، الفوسفور والسيلينيوم.الفوائد التي يمنحها البيض لمن هم فوق 40 سنةللبيض مساهمة كبيرة في تجديد كتلة العضلات المتضائلة لدى كبار السن، الذين يفشل معظمهم في تلبية المتطلبات الموصى بها للبروتين.تظهر أدلة على أن تناول كمية كافية من البروتين في كل وجبة قد تكون مطلوبة لتحسين تخليق العضلات لدى كبار السن.والبيض مصدر غني للأحماض الأمينية مما يجعله واحدة من أفضل مصادر البروتين.البيض مصدر غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع وسهل الهضم ويحتوي على البروتين عالي الجودة ونسبة كبيرة من الليوسين، وهو حمض أميني مهم لتكوين العضلات، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لكبار السن، بما في ذلك فيتامين D والأحماض الدهنية أوميغا -3.مفاهيم خاطئة عن تناول البيض كل يومكثير من الناس لا يدرجون البيض في نظامهم الغذائي، خاصة مع قلقهم من الكوليسترول.لكن الدراسات البحثية أظهرت أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يضر بصحة الإنسان إذا تم تناوله باعتدال.لذلك، يجب أن يحصل الأشخاص في الأربعينات من العمر بالتأكيد على بيضة واحدة كل يوم، دون أي تردد، لتلبية متطلبات الجسم الغذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/هل-يوصى-بتناول-البيض-يوميا-وما-هو-الحد-الأقصى-المسموح-به؟-1054978548.html
https://arabic.sputniknews.com/20210426/اعتقاد-شائع-غير-صحيح-عن-البيض-1048804416.html
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الصحة

هل تناول البيض بعد سن الأربعين مفيد للصحة

18:32 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 18:39 GMT 13.02.2022)
© Photo / pixabay/ pixel2013البيض غير المدجن في مزرعة بيض
البيض غير المدجن في مزرعة بيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Photo / pixabay/ pixel2013
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يحتوي البيض على تركيبة جيدة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لكن الفوائد التي يقدمها بعد سن معينة لا تزال موضع تساؤل من قبل الكثيرين.
تقول ورقة بحثية صدرت عام 2016، إن تشجيع كبار السن ومن يقتربون من سنهم على تضمين البيض بشكل متكرر، كجزء من بيئة صحية يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة عضلاتهم ووظائفها، وبالتالي الحفاظ على قدرتهم الوظيفية وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بمرض الساركوبينيا وهو خسارة تنكسية في كتلة العضلات الهيكلية وكفاءتها وقوتها نتيجة التقدم في السن، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
تتكون البيضة المسلوقة الكبيرة من: 77 سعرة حرارية، 0.6 غرام من الكربوهيدرات، 5.3 غرام من الدهون، 212 مغم من الكوليسترول، 6.3 غرام من البروتين، فيتامين A، فيتامين B 2، فيتامين B 12، فيتامين B 5، الفوسفور والسيلينيوم.
بيض عيون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
هل يوصى بتناول البيض يوميا... وما هو الحد الأقصى المسموح به؟
5 يناير, 15:45 GMT
الفوائد التي يمنحها البيض لمن هم فوق 40 سنة
للبيض مساهمة كبيرة في تجديد كتلة العضلات المتضائلة لدى كبار السن، الذين يفشل معظمهم في تلبية المتطلبات الموصى بها للبروتين.
تظهر أدلة على أن تناول كمية كافية من البروتين في كل وجبة قد تكون مطلوبة لتحسين تخليق العضلات لدى كبار السن.
والبيض مصدر غني للأحماض الأمينية مما يجعله واحدة من أفضل مصادر البروتين.
البيض مصدر غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع وسهل الهضم ويحتوي على البروتين عالي الجودة ونسبة كبيرة من الليوسين، وهو حمض أميني مهم لتكوين العضلات، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لكبار السن، بما في ذلك فيتامين D والأحماض الدهنية أوميغا -3.
مقلاة بيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2021
اعتقاد شائع غير صحيح عن البيض
26 أبريل 2021, 06:42 GMT
مفاهيم خاطئة عن تناول البيض كل يوم
كثير من الناس لا يدرجون البيض في نظامهم الغذائي، خاصة مع قلقهم من الكوليسترول.
لكن الدراسات البحثية أظهرت أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يضر بصحة الإنسان إذا تم تناوله باعتدال.
لذلك، يجب أن يحصل الأشخاص في الأربعينات من العمر بالتأكيد على بيضة واحدة كل يوم، دون أي تردد، لتلبية متطلبات الجسم الغذائية.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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