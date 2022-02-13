واشنطن ولندن تؤكدان أهمية الحوار مع موسكو بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة
واشنطن ولندن تؤكدان أهمية الحوار مع موسكو بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة
واشنطن ولندن تؤكدان أهمية الحوار مع موسكو حول المخاوف الأمنية المتبادلة، ورئيس تونس يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، فيما يؤكد البرهان أن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات.
واشنطن ولندن تؤكدان أهمية الحوار مع موسكو حول المخاوف الأمنية المتبادلة
اتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيرته البريطانية ليز تروس، على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة حول أوكرانيا.
وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، المعلومات المزيفة حول "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا.
وأكد أوشاكوف، أن بوتين أبلغ بايدن أن "الغرب لا يمارس ضغطًا كافيًا على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك".
من جهته، أكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال مع بوتين على ضرورة أن تفعل "روسيا والولايات المتحدة، كل ما بوسعهما لمنع السيناريو الأسوأ في أوكرانيا"، بحسب أوشاكوف.
في هذا السياق، قال رئيس المركز العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن موازين القوى في المرحلة الأخيرة تغيرت لصالح روسيا وحلفائها، مما وضع الغرب والناتو أمام واقع جديد دل على ذلك الرغبة في التفاوض للتوصل لحل دبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأضاف شعيتو أن هناك وقائع جديدة تحاول روسيا تثبيتها من خلال المناورات العسكرية، لافتا إلى أن الغرب يحاول تصوير الأزمة على أنها روسية أوكرانية وهي ليست كذلك.
وأشار شعيتو إلى أن رغبة الغرب هي الوجود في هذه المساحة الخلفية لروسيا في مقابل عدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، لافتا إلى أن المخرج هو ما قالته روسيا بالالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقات الموقعة.
رئيس تونس يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء
أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد برئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، بقصر قرطاج.
وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية، أن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه استقلالية القضاء، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، لافتا إلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
في هذا الإطار، قالت الكاتبة الصحفية، جنات بن عبد الله، إن المرحلة التي تعيشها تونس مرحلة استثنائية، مشيرة إلى أن ما يعبر عن ذلك هو قرار الرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء مجلس أعلى جديد دون معايير واضحة.
وأشارت جنات بن عبد الله إلى أن مقاربة الرئيس سعيد تقوم على الانفراد بالسلطة ورفض أي تشاركية أو تفاوض مع أي أطراف، مشيرة إلى أن الجميع في حالة ترقب ولا يعرف أحد ما هي الخطوة القادمة.
ولفتت إلى أن هناك مقاومة وصمود من قبل المجلس المنحل، معربة عن اعتقادها أن المجلس لن ينحل بسهولة ولن ينخرط في مسار الرئيس سعيد.
البرهان يؤكد أن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو تم التوصل لتوافق وطني في البلاد.
وأكد أن الجيش ملتزم بإجراء انتخابات منتصف 2023، مؤكدا أنه لا يفضل تمديد الفترة الانتقالية.
وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حال حدوث توافق، لكن البرهان قال إنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.
ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.
في هذا الصدد، قال عضو شبكة الصحفيين السودانيين، عبد الواحد إبراهيم، إن المفاجئ في تصريحات البرهان أنها تتناقض مع الوثيقة الدستورية التي وقعها مع القوى ونصت على ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية.
وأضاف ان تصريحات البرهان تعكس رغبة واضحة للاستفراد بالسلطة، وهو أمر مستبعد في السودان إلا إذا حدث تزوير للانتخابات، على حد قوله.
وأوضح أن البرهان يبحث عن حاضنة سياسية واجتماعية جديدة وهي مجموعة أحزاب وجماعات أيدته مؤخرا وبعضها من بقايا النظام السابق، لافتا إلى أن البرهان لا يستطيع تغيير الوثيقة الدستورية منفردا.
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