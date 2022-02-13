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https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزارة-سماء-أوكرانيا-تبقى-مفتوحة-والحكومة-تعمل-على-منع-المخاطر-للطيران-المدني-1058491178.html
وزارة: سماء أوكرانيا تبقى مفتوحة والحكومة تعمل على منع المخاطر للطيران المدني
وزارة: سماء أوكرانيا تبقى مفتوحة والحكومة تعمل على منع المخاطر للطيران المدني
أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، اليوم الأحد، أن المجال الجوي الأوكراني يبقى مفتوحًا، والحكومة تعمل على منع المخاطر للطيران المدني. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:02+0000
2022-02-13T12:02+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير نقلاً عن بيان الوزارة على الفيسبوك، صادر بعد مشاورات الوزير مع إدارة مكتب الرئيس الأوكراني: "السماء الأوكرانية تبقى مفتوحة، والحكومة تعمل على منع المخاطر لشركات الطيران. المعلومات حول إغلاق المجال الجوي الأوكراني لا تتوافق مع الواقع. إغلاق المجال الجوي يعد حقاً سيادياً لأوكرانيا، وهذا القرار لم يُتخذ".وقال ميخائيلو بودولياك، وهو أحد مستشاري مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بدوره اليوم الأحد، إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي وسط التصعيد مع روسيا، وذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن القوات الروسية قد تغزو الدولة الواقعة في شرق أوروبا في أي وقت.وقال بودولياك: "النقطة الأهم هي أن أوكرانيا نفسها لا ترى أي جدوى من إغلاق المجال الجوي. هذا هراء. وفي رأيي يشبه نوعا من الحصار الجزئي".وأضاف لوكالة "رويترز": "إذا قررت شركات طيران معينة إعادة ترتيب جدول الرحلات فهذا بالتأكيد لا علاقة له بقرارات أو سياسات دولتنا".
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أخبار أوكرانيا, العالم

وزارة: سماء أوكرانيا تبقى مفتوحة والحكومة تعمل على منع المخاطر للطيران المدني

12:02 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONTأكبر طائرة ركاب بالعالم "إيرباص A380"
أكبر طائرة ركاب بالعالم إيرباص A380 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، اليوم الأحد، أن المجال الجوي الأوكراني يبقى مفتوحًا، والحكومة تعمل على منع المخاطر للطيران المدني.
وقال الوزير نقلاً عن بيان الوزارة على الفيسبوك، صادر بعد مشاورات الوزير مع إدارة مكتب الرئيس الأوكراني: "السماء الأوكرانية تبقى مفتوحة، والحكومة تعمل على منع المخاطر لشركات الطيران. المعلومات حول إغلاق المجال الجوي الأوكراني لا تتوافق مع الواقع. إغلاق المجال الجوي يعد حقاً سيادياً لأوكرانيا، وهذا القرار لم يُتخذ".
وقال ميخائيلو بودولياك، وهو أحد مستشاري مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بدوره اليوم الأحد، إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي وسط التصعيد مع روسيا، وذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن القوات الروسية قد تغزو الدولة الواقعة في شرق أوروبا في أي وقت.
وقال بودولياك: "النقطة الأهم هي أن أوكرانيا نفسها لا ترى أي جدوى من إغلاق المجال الجوي. هذا هراء. وفي رأيي يشبه نوعا من الحصار الجزئي".
وأضاف لوكالة "رويترز": "إذا قررت شركات طيران معينة إعادة ترتيب جدول الرحلات فهذا بالتأكيد لا علاقة له بقرارات أو سياسات دولتنا".
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