https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-الأوقاف-لا-يوجد-اضطهاد-ديني-في-مصر-1058487594.html

وزير الأوقاف: لا يوجد اضطهاد ديني في مصر

وزير الأوقاف: لا يوجد اضطهاد ديني في مصر

قال وزير الأوقاف في هذا البلد، محمد مختار جمعة، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن الاضطهاد الديني في مصر غير موجود، ويؤيد المواطنون ديانة من اختيارهم ورغبتهم. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T10:58+0000

2022-02-13T10:58+0000

2022-02-13T10:58+0000

مصر

الدين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103614/88/1036148889_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_d5aa7d376e0828e0c82294fa41bfe344.jpg

وقال: "في دولتنا، يتم احترام الاختيار الديني لكل مواطن. إذا كان الشخص مسلمًا، فهو يعيش وفقًا لقوانين الإسلام، إذا كان مسيحيًا - حقه في اعتناق الديانة المسيحية. لا يوجد حظر أو مضايقة".وقال محمد مختار جمعة: "تم مؤخرا تعيين قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية في البلاد، ولا عجب في ذلك. في مصر، كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والفرص".وأشار الوزير إلى أن موضوع التحرش الطائفي المحتمل في القارة الأفريقية يدخل في اختصاص الاتحاد الأفريقي.وختم بالقول: "إن الاتحاد الأفريقي يتعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة، وأنا كمواطن في بلدي لا أستطيع إلا أن أكون مسؤولاً عن مصر. ولا توجد مشاكل طائفية أو مضايقات بسبب انتماء الناس إلى أي دين في بلادنا".

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, الدين