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وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل نائبة وزير خارجية أوكرانيا
وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل نائبة وزير خارجية أوكرانيا
استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، نائبة وزير خارجية أوكرانيا التي تزور إسرائيل. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:20+0000
2022-02-13T14:20+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "ألتقي الآن مع نائبة وزير خارجية أوكرانيا، أمينة جافروفا، وقد أعربنا عن قلقنا بشأن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا".وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "أطلعت نائبة الوزير على قرار (إسرائيل) إصدار تحذير بالسفر (إلى أوكرانيا) وأعربت عن أملي في أن يتوقف التصعيد بعد اتصالات دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة".كما أكد لابيد قلق بلاده بشأن مواطنيها والسكان اليهود في أوكرانيا، في ظل الأزمة التي تشهدها حدودها مع روسيا.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد لابيد أنه خلال الـ 48 الساعة المقبلة هناك 10 رحلات جوية من كييف إلى تل أبيب لنقل الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا.ولفت وزير الخارجية الإسرائيلية إلى أن عائلات البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طريقها إلى البلاد.ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بين 150- 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي.وسبق أن أصدرت إسرائيل تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، ودعت المتواجدين هناك إلى مغادرة البلاد على الفور.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل نائبة وزير خارجية أوكرانيا

14:20 GMT 13.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / POOL
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استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، نائبة وزير خارجية أوكرانيا التي تزور إسرائيل.
وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "ألتقي الآن مع نائبة وزير خارجية أوكرانيا، أمينة جافروفا، وقد أعربنا عن قلقنا بشأن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "أطلعت نائبة الوزير على قرار (إسرائيل) إصدار تحذير بالسفر (إلى أوكرانيا) وأعربت عن أملي في أن يتوقف التصعيد بعد اتصالات دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة".
كما أكد لابيد قلق بلاده بشأن مواطنيها والسكان اليهود في أوكرانيا، في ظل الأزمة التي تشهدها حدودها مع روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد لابيد أنه خلال الـ 48 الساعة المقبلة هناك 10 رحلات جوية من كييف إلى تل أبيب لنقل الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا.
ولفت وزير الخارجية الإسرائيلية إلى أن عائلات البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طريقها إلى البلاد.
ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بين 150- 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي.
وسبق أن أصدرت إسرائيل تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، ودعت المتواجدين هناك إلى مغادرة البلاد على الفور.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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