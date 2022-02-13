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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-الخارجية-الإماراتي-يزور-الجناح-السوري-في-إكسبو-دبي-2020صور-1058476987.html
وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في "إكسبو دبي 2020"...صور
وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في "إكسبو دبي 2020"...صور
زار وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الجناح السوري في معرض "إكسبو دبي 2020". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T05:30+0000
2022-02-13T05:30+0000
إكسبو 2020 دبي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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واطلع الوزير الإماراتي خلال جولته في أقسام الجناح المتنوعة على المعروضات التي يضمها الجناح ومنها نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت وعرض مرئي وسمعي لمقطوعة "أغنية إلى نيكال" التي تعتبر أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.وأبدى الوزير ابن زايد إعجابه باللوحات الخشبية التي أرسلها السوريون من أنحاء العالم لتكون رسالتهم إلى العالم في إكسبو دبي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".وكان وفد إماراتي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد زار الجناح السوري في المعرض، الشهر الماضي، واطلع على المعروضات التي يضمها الجناح. كما زار الجناح منذ انطلاقته وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة أو الزائرة للمعرض.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في "إكسبو دبي 2020"...صور

05:30 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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زار وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الجناح السوري في معرض "إكسبو دبي 2020".
واطلع الوزير الإماراتي خلال جولته في أقسام الجناح المتنوعة على المعروضات التي يضمها الجناح ومنها نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت وعرض مرئي وسمعي لمقطوعة "أغنية إلى نيكال" التي تعتبر أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.
وأبدى الوزير ابن زايد إعجابه باللوحات الخشبية التي أرسلها السوريون من أنحاء العالم لتكون رسالتهم إلى العالم في إكسبو دبي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وكان وفد إماراتي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد زار الجناح السوري في المعرض، الشهر الماضي، واطلع على المعروضات التي يضمها الجناح. كما زار الجناح منذ انطلاقته وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة أو الزائرة للمعرض.
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