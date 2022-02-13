https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-الداخلية-البولندي-نستعد-لتدفق-محتمل-للاجئين-الأوكرانيين-1058510452.html
وزير الداخلية البولندي: نستعد لتدفق محتمل للاجئين الأوكرانيين
وزير الداخلية البولندي: نستعد لتدفق محتمل للاجئين الأوكرانيين
قال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد "لسيناريوهات مختلفة" لتدفق محتمل للاجئين الأوكرانيين حال مهاجمة روسيا لأوكرانيا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:08+0000
2022-02-13T16:08+0000
2022-02-13T16:08+0000
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ونقلت "رويترز" عن كامينسكي تغريدة قال فيها "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإننا نستعد لسيناريوهات مختلفة، من بينها الاستعدادات الإقليمية المتعلقة بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال محافظ بلدة سيتشانوف، شرقي بولندا، أمس السبت، إن حكومته الإقليمية طلبت منه إعداد أماكن إيواء للاجئين المحتملين.وأوضح كوسينسكي في تغريدته "طُلب منا تحديد قائمة مرافق الإقامة للاجئين، وعدد الأشخاص الذين يمكن استيعابهم، والتكاليف المتضمنة ووقت تكييف المباني مع توصية تصل إلى 48 ساعة". يشار إلى أن بولندا تستضيف حاليا ما بين مليون إلى مليوني أوكراني، حضر الكثير منهم إلى البلاد بهدف العمل.ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات الجارية، سوى ما أوردته تغريدة كامينسكي، كما لم يرد مجلس بلدية تشيتشانو على طلب للتعليق حول المسألة ذاتها.يذكر أنه في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قال نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك إن بولندا تستعد لاستقبال ما يصل إلى مليون مهاجر أوكراني.وترد موسكو على الادعاءات الغربية بوجود نية روسية لغزو أوكرانيا بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيفما تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
وزير الداخلية البولندي: نستعد لتدفق محتمل للاجئين الأوكرانيين
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قال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد "لسيناريوهات مختلفة" لتدفق محتمل للاجئين الأوكرانيين حال مهاجمة روسيا لأوكرانيا.
ونقلت "رويترز" عن كامينسكي تغريدة قال فيها "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإننا نستعد لسيناريوهات مختلفة، من بينها الاستعدادات الإقليمية المتعلقة بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال محافظ بلدة سيتشانوف، شرقي بولندا، أمس السبت، إن حكومته الإقليمية طلبت منه إعداد أماكن إيواء للاجئين المحتملين.
وأوضح كوسينسكي في تغريدته "طُلب منا تحديد قائمة مرافق الإقامة للاجئين، وعدد الأشخاص الذين يمكن استيعابهم، والتكاليف المتضمنة ووقت تكييف المباني مع توصية تصل إلى 48 ساعة". يشار إلى أن بولندا تستضيف حاليا ما بين مليون إلى مليوني أوكراني، حضر الكثير منهم إلى البلاد بهدف العمل.
ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات الجارية، سوى ما أوردته تغريدة كامينسكي، كما لم يرد مجلس بلدية تشيتشانو على طلب للتعليق حول المسألة ذاتها.
يذكر أنه في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قال نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك إن بولندا تستعد لاستقبال ما يصل إلى مليون مهاجر أوكراني.
وترد موسكو على الادعاءات الغربية
بوجود نية روسية لغزو أوكرانيا بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيفما تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية
العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.