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https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-خارجية-فنلندا-مستعدون-للتعاون-مع-تركيا-في-حل-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1058482172.html
وزير خارجية فنلندا: مستعدون للتعاون مع تركيا في حل الأزمة الروسية الأوكرانية
وزير خارجية فنلندا: مستعدون للتعاون مع تركيا في حل الأزمة الروسية الأوكرانية
عبّر وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن استعداد بلاده للتعاون مع تركيا لإنهاء التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:11+0000
2022-02-13T09:11+0000
فنلندا
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير الفنلندي في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن بلاده مستعدة للتعاون مع أنقرة في حل الأزمة بين موسكو وكييف، معبّرا عن قلق بلاده إزاء التوترات على الحدود.وذكر أن مبادرة الوساطة من أجل السلام التي أطلقتها تركيا وفنلندا يمكن أن تلعب دورًا في حل الأزمة.يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرةً أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/إعلام-وزيرا-خارجية-بيلاروسيا-وتركيا-يبحثان-التضليل-المعلوماتي-حول-غزو-أوكرانيا-1058452960.html
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فنلندا, أخبار أوكرانيا

وزير خارجية فنلندا: مستعدون للتعاون مع تركيا في حل الأزمة الروسية الأوكرانية

09:11 GMT 13.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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عبّر وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن استعداد بلاده للتعاون مع تركيا لإنهاء التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.
وقال الوزير الفنلندي في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن بلاده مستعدة للتعاون مع أنقرة في حل الأزمة بين موسكو وكييف، معبّرا عن قلق بلاده إزاء التوترات على الحدود.
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
إعلام: وزيرا خارجية بيلاروسيا وتركيا يبحثان "التضليل المعلوماتي" حول غزو أوكرانيا
أمس, 12:30 GMT
وذكر أن مبادرة الوساطة من أجل السلام التي أطلقتها تركيا وفنلندا يمكن أن تلعب دورًا في حل الأزمة.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرةً أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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