https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-سعودي-علينا-مواجهة-تصدير-الثورة-الخومينية-1058485001.html

وزير سعودي: علينا مواجهة تصدير "الثورة الخومينية"

وزير سعودي: علينا مواجهة تصدير "الثورة الخومينية"

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، إن "هناك ميليشيات مدعومة من إيران تريد تصدير الثورة الخومينية إلى بعض الدول،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح آل الشيخ، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد في القاهرة، أن "ما يحدث في بعض البلدان العربية مثل اليمن الذي يعاني من اختطاف تدعمه إيران"، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.وأكد أن ذلك "يتطلب ضرورة تصدي المسؤولين في الدول الإسلامية والعربية لمثل هذه الجماعات، وأن الواجب الشرعي هو التصدي بالخطاب الدعوي والتوعوي والإرشادي لكل هذه الجماعات المتطرفة"، مشدداً على أن المسلم عليه أن يفي بالعهد ولا يخون.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/المجلس-السياسي-الأعلى-في-اليمن-يهدد-الإمارات-والسعودية-بـإعصار-مدمر-بعد-هجومين-جديدين-1057046823.html

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