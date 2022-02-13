https://arabic.sputniknews.com/20220213/وسط-دعوات-مستوطنين-للتظاهر-الشرطة-الإسرائيلية-تعزز-قواتها-في-حي-الشيخ-جراح-فيديو-1058509374.html

وسط دعوات مستوطنين للتظاهر... الشرطة الإسرائيلية تعزز قواتها في حي الشيخ جراح (فيديو)

وسط دعوات مستوطنين للتظاهر... الشرطة الإسرائيلية تعزز قواتها في حي الشيخ جراح (فيديو)

عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، على خلفية إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير لمكتبه في الحي بالمدينة المحتلة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T15:45+0000

2022-02-13T15:45+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الشرطة عززت قواتها وانتشرت بشكل كبير في حي الشيخ جراح، خاصة في ظل دعوات إسرائيلية من مؤيدي عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، للتظاهر مساء اليوم، في ظل ما يشهده الحي من مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.بدورها، أغلقت القوات الشرطة الإسرائيلية مداخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بالحواجز الحديدية بالتزامن مع تظاهرة دعا إليها المستوطنون بالحي، مساء اليوم.وكانت حركة "حماس" قد بعثت برسالة حاسمة وقاسية إلى إسرائيل، بعد إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، لمكتبه في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، عبر وساطة مصرية، تفيد بأن ما قام به بن غفير يعني "لعب بالنار".وجاءت رسالة حركة حماس على خلفية المواجهات التي اندلعت، ظهر اليوم، في حي الشيخ جراح بعد إعادة إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي، افتتاح مكتبه في مدينة القدس المحتلة، وهو ما وصفه عضو آخر بالبرلمان الإسرائيلي، بأنه يريد إشعال حرب في المدينة.وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يعود لتدشين مكتبه البرلماني في مدينة القدس المحتلة.ونشر بن غفير على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة يؤكد من خلالها عودته إلى الخيمة التي سبق أن نصبها في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وهي الخطوة التي سبق وأقدم عليها وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بالمدينة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مايو/آيار الماضي.وتسببت أعمال العنف في مدينة القدس، وتحديدا في حي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، في شهر مايو/آيار الماضي، في عملية أطلق عليها إسرائيليا اسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا اسم "سيف القدس".وكان إيتمار بن غفير قد كتب على حسابه على "تويتر"، مساء أمس: "يعود المكتب البرلماني في شمعون هتسيدك (الاسم اليهودي لحي الشيخ جراح). إذا أراد الإرهابيون حرق عائلة يهودية على قيد الحياة ولم يكن هناك شرطة، فسوف أكون في المكان".للمزيد: بعدما قرر فتح مكتب له في القدس المحتلة... فيديو لعضو كنيست قد يشعل شرارة عنف جديدة في المدينةوذكرت القناة العبرية الـ 12، أن بن غفير سيفتتح أو يعيد فتح خيمته أو مكتبه في حي الشيخ جراح، مرة أخرى، وذلك بعد تسعة أشهر من إنشاء "مكتب برلماني" في الحي نفسه في مدينة القدس المحتلة.وفي الشيخ جراح، يسود التوتر بين السكان العرب وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات العربية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.وشهد العام الماضي عددا من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب الصحيفة العبرية.ومن جانبها، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو كشفت من خلالها أنه فور نصب بن غفير لخيمته، اندلعت مواجهات بين مستوطنين وآخرين لم تتضح هويتهم، ولكنها شرارة لأعمال أو مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المدينة المحتلة.

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