https://arabic.sputniknews.com/20220213/يورغن-كلوب-يؤكد-عدم-اعتزال-نجم-ليفربول-نهاية-الموسم-1058482384.html
يورغن كلوب يؤكد عدم اعتزال "نجم ليفربول" نهاية الموسم
يورغن كلوب يؤكد عدم اعتزال "نجم ليفربول" نهاية الموسم
أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن نجم الفريق جيمس ميلنر لن يعتزل مع نهاية الموسم الحالي. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:17+0000
2022-02-13T09:17+0000
2022-02-13T09:17+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال كلوب إن لاعب وسط ليفربول جيمس ميلنر في حاجة إلى اللعب ولا توجد فرصة لاعتزاله نهاية الموسم.ولعب الإنجليزي ميلنر، 36 عامًا، لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي قبل أن ينضم إلى ليفربول في صفقة انتقال مجانية في 2015.وقال كلوب: "ليست هناك فرصة لاعتزال ميلنر العام المقبل، فهو في حاجة ماسة للعب، وأنا أفهم ذلك".وتوقع أن يكون ميلنر على ما يرام بعد مسيرته أيضًا، "لكن من الواضح أنه يحب ما يفعله وسيلعب كرة القدم العام المقبل بالتأكيد".ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب خط الوسط الحالي بنهاية الموسم، وأكد كلوب أن ليفربول يجري محادثات سرية مع ميلنر بشأن تجديد العقد، قائلا: "نعم، بالطبع هناك محادثات، النادي يجريها مع اللاعب... وسنرى".
https://arabic.sputniknews.com/20190423/محمد-صلاح-هدف-ميلنر-1040678428.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
يورغن كلوب يؤكد عدم اعتزال "نجم ليفربول" نهاية الموسم
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أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن نجم الفريق جيمس ميلنر لن يعتزل مع نهاية الموسم الحالي.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال كلوب إن لاعب وسط ليفربول جيمس ميلنر في حاجة إلى اللعب ولا توجد فرصة لاعتزاله نهاية الموسم.
ولعب الإنجليزي ميلنر
، 36 عامًا، لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي قبل أن ينضم إلى ليفربول في صفقة انتقال مجانية في 2015.
كان لاعب الوسط ذو الخبرة عنصرًا رئيسيًا في ليفربول خلال فترة سبع سنوات قضاها في النادي، حيث شارك في 273 مباراة وفاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب: "ليست هناك فرصة لاعتزال ميلنر العام المقبل، فهو في حاجة ماسة للعب، وأنا أفهم ذلك".
وعلل كلوب: "الحياة بعد المهنة - عندما تكون محظوظًا بما يكفي للبقاء بصحة جيدة - تكون أطول بكثير من مسيرتك المهنية. لذا يجب عليك تمديد حياتك المهنية لأطول فترة ممكنة، إذا كنت تستطيع لعب كرة القدم، فهي أفضل من الأشياء الأخرى".
وتوقع أن يكون ميلنر
على ما يرام بعد مسيرته أيضًا، "لكن من الواضح أنه يحب ما يفعله وسيلعب كرة القدم العام المقبل بالتأكيد".
ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب خط الوسط الحالي بنهاية الموسم، وأكد كلوب أن ليفربول يجري محادثات سرية مع ميلنر بشأن تجديد العقد، قائلا: "نعم، بالطبع هناك محادثات، النادي يجريها مع اللاعب... وسنرى".