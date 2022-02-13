https://arabic.sputniknews.com/20220213/-اعتقال-محمد-الفقي-سليمان-عضو-مجلس-السيادة-السوداني-السابق-بالقرب-من-منزله-1058516329.html
اعتقال محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق بالقرب من منزله
اعتقال محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق بالقرب من منزله
قال مصدر إن عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد الفقي سليمان، اعتقل اليوم الأحد بالقرب من منزله. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T18:40+0000
2022-02-13T18:40+0000
2022-02-13T18:42+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المصدر الذي وصفته بـ"العائلي" تم اعتقال الفقي بالقرب من منزله، وجاء بعد اعتقال سياسيين آخرين الأسبوع الماضي. وكان الفقي وآخرين جزءا من لجنة تدعى "إزالة التمكين" التي تعمل على تفكيك شبكة حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنهم في هذه اللجنة اعترضوا على استمرار الحكم العسكري.
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أخبار السودان اليوم
اعتقال محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق بالقرب من منزله
18:40 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
قال مصدر إن عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد الفقي سليمان، اعتقل اليوم الأحد بالقرب من منزله.
وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المصدر الذي وصفته بـ"العائلي" تم اعتقال الفقي بالقرب من منزله، وجاء بعد اعتقال سياسيين آخرين الأسبوع الماضي.
وكان الفقي وآخرين جزءا من لجنة تدعى "إزالة التمكين
" التي تعمل على تفكيك شبكة حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنهم في هذه اللجنة اعترضوا على استمرار الحكم العسكري
.