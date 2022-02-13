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الجيش الأمريكي ينفي دخول غواصته المياه الإقليمية الروسية
الجيش الأمريكي ينفي دخول غواصته المياه الإقليمية الروسية
نفى الجيش الأمريكي دخول غواصته المياه الإقليمية الروسية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T06:23+0000
2022-02-13T06:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال كايل راينز، المتحدث باسم القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ، في بيان صحفي: "لا صحة لمزاعم الجانب الروسي بشأن عملياتنا في مياهه الإقليمية". ورفض تحديد موقع الغواصة. وأضاف: "نحن نحلق ونسبح ونعمل بأمان في المياه الدولية". أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف غواصة أمريكية من طراز فرجينيا في منطقة جزر الكوريل في المياه الإقليمية الروسية. تم إعطاء طاقمها طلبًا بالظهور، والذي تجاهله. بعد ذلك، استخدمت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" "الوسائل المناسبة"، و"غادرت الغواصة المياه الإقليمية لروسيا بأقصى سرعة". وسلّمت وزارة الردفاع الروسية للملحق العسكري الأمريكي في موسكو مذكرة احتجاج على الحادث.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

الجيش الأمريكي ينفي دخول غواصته المياه الإقليمية الروسية

06:23 GMT 13.02.2022
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command / غواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command /
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نفى الجيش الأمريكي دخول غواصته المياه الإقليمية الروسية.
وقال كايل راينز، المتحدث باسم القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ، في بيان صحفي: "لا صحة لمزاعم الجانب الروسي بشأن عملياتنا في مياهه الإقليمية".
ورفض تحديد موقع الغواصة. وأضاف: "نحن نحلق ونسبح ونعمل بأمان في المياه الدولية". أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اكتشاف غواصة أمريكية من طراز فرجينيا في منطقة جزر الكوريل في المياه الإقليمية الروسية.
تم إعطاء طاقمها طلبًا بالظهور، والذي تجاهله. بعد ذلك، استخدمت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" "الوسائل المناسبة"، و"غادرت الغواصة المياه الإقليمية لروسيا بأقصى سرعة". وسلّمت وزارة الردفاع الروسية للملحق العسكري الأمريكي في موسكو مذكرة احتجاج على الحادث.
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