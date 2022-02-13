عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/-من-هو-فتحي-باشاغا-الذي-عينه-مجلس-النواب-الليبي-رئيسا-للحكومة-1058494961.html
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
صوّت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة في البلاد، فيما تعهد الأخير بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:26+0000
2022-02-13T12:26+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058493760_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_7c85312c06f731bb7d881d62de2dd61e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058493760_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_60901c51e221100992a735e10bdca5a4.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة

12:26 GMT 13.02.2022
تابعنا عبرGoogle news
صوّت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة في البلاد، فيما تعهد الأخير بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرا.
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала