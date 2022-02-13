https://arabic.sputniknews.com/20220213/-من-هو-فتحي-باشاغا-الذي-عينه-مجلس-النواب-الليبي-رئيسا-للحكومة-1058494961.html
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
صوّت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة في البلاد، فيما تعهد الأخير بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:26+0000
2022-02-13T12:26+0000
2022-02-13T12:26+0000
انفوجرافيك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
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صوّت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة في البلاد، فيما تعهد الأخير بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرا.