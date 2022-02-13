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1200 طبيب جزائري يهاجرون إلى فرنسا
1200 طبيب جزائري يهاجرون إلى فرنسا
قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، إن هجرة 1200 طبيب جزائري إلى فرنسا للعمل بها، ليس هروبا من المسؤولية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:05+0000
2022-02-13T14:05+0000
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وحسب صحيفة "النهار"، أضاف مهياوي في تصريحات إذاعية، أن الوضع حاليا اختلف عن الماضي، مضيفا أنه يجب دراسة هذا الملف من كل جوانبه.وأوضح أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة بالمنظومة الصحية في الجزائر بل بقناعات شخصية لأن كل شخص هو حر في اختياره، أين يحبذ العيش والعمل، وأنها ليست هروبا من الوضعية المهنية.وأشار إلى أن 80% من الـ 1200 طبيب يعرفهم جيدا ودرسوا على يده، مؤكدا أن هجرتهم وعملهم في فرنسا ليس هروبا من المسؤولية.وتابع "السؤال الأهم الذي يجب طرحه الآن، هو لماذا لم يبق الأطباء الذين درسوا في الخارج هنا بالجزائر ولماذا أرادوا العودة إلى الخارج؟". وأوضح أنه درس في الخارج وفي العديد من البلدان الأجنبية غير أنه عاد إلى الجزائر وبقي في وطنه.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/مدير-مستشفى-جزائري-الأيام-المقبلة-تشهد-تراجعا-في-إصابات-كورونا-1058380264.html
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الجزائر, العالم العربي, أخبار فرنسا

1200 طبيب جزائري يهاجرون إلى فرنسا

14:05 GMT 13.02.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمخاوف من كورونا في الجزائر
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، إن هجرة 1200 طبيب جزائري إلى فرنسا للعمل بها، ليس هروبا من المسؤولية.
وحسب صحيفة "النهار"، أضاف مهياوي في تصريحات إذاعية، أن الوضع حاليا اختلف عن الماضي، مضيفا أنه يجب دراسة هذا الملف من كل جوانبه.
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
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وأوضح أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة بالمنظومة الصحية في الجزائر بل بقناعات شخصية لأن كل شخص هو حر في اختياره، أين يحبذ العيش والعمل، وأنها ليست هروبا من الوضعية المهنية.
وأشار إلى أن 80% من الـ 1200 طبيب يعرفهم جيدا ودرسوا على يده، مؤكدا أن هجرتهم وعملهم في فرنسا ليس هروبا من المسؤولية.
وتابع "السؤال الأهم الذي يجب طرحه الآن، هو لماذا لم يبق الأطباء الذين درسوا في الخارج هنا بالجزائر ولماذا أرادوا العودة إلى الخارج؟".
وأوضح أنه درس في الخارج وفي العديد من البلدان الأجنبية غير أنه عاد إلى الجزائر وبقي في وطنه.
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