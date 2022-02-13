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https://arabic.sputniknews.com/20220213/500-أردني-مقيمون-في-أوكرانيا-يحدثون-بياناتهم-تزامنا-مع-الأحداث--1058489699.html
500 أردني مقيمون في أوكرانيا يحدثون بياناتهم تزامنا مع الأحداث
500 أردني مقيمون في أوكرانيا يحدثون بياناتهم تزامنا مع الأحداث
قام 500 أردني مقيم في أوكرانيا بتحديث بياناتهم تزامنا مع الأحداث، وسط تحذيرات أمريكا من غزو ‏روسي محتمل لكييف. ‏ 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:41+0000
2022-02-13T11:41+0000
روسيا
أخبار الأردن
أخبار أوكرانيا
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أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية.وأشار إلى أن 500 أردني سجلوا على الرابط الإلكتروني التابع للوزارة من أجل التواصل معهم.وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أمس السبت، أنها "تتابع منذ أسبوعين مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين" الأزمة الروسية الأوكرانية.وشدد حينا أن "المسجلين مهتمين بالعودة إلى الأردن وسيعودون في أقرب طيران موجود".كما أشار إلى "تشكيل خلية للتعامل مع هذه الأزمة التي تتسارع أحداثها بشكل سريع جدا، بحسب قوله.ودعت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها المقيمين في أوكرانيا، أمس السبت، لمغادرة أراضيها، وكذلك إلى عدم السفر إلى هناك خلال الفترة الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/ما-هي-الدول-التي-تدعو-رعاياها-لمغادرة-أوكرانيا--1058456395.html
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روسيا, أخبار الأردن, أخبار أوكرانيا

500 أردني مقيمون في أوكرانيا يحدثون بياناتهم تزامنا مع الأحداث

11:41 GMT 13.02.2022
© Sputnik . MIKHAEEL ALAEDDIN  / الذهاب إلى بنك الصورالعاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
العاصمة الأردنية عمان
© Sputnik . MIKHAEEL ALAEDDIN
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قام 500 أردني مقيم في أوكرانيا بتحديث بياناتهم تزامنا مع الأحداث، وسط تحذيرات أمريكا من غزو ‏روسي محتمل لكييف. ‏
أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية.
وأشار إلى أن 500 أردني سجلوا على الرابط الإلكتروني التابع للوزارة من أجل التواصل معهم.
السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
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أمس, 13:36 GMT
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أمس السبت، أنها "تتابع منذ أسبوعين مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين" الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشدد حينا أن "المسجلين مهتمين بالعودة إلى الأردن وسيعودون في أقرب طيران موجود".
كما أشار إلى "تشكيل خلية للتعامل مع هذه الأزمة التي تتسارع أحداثها بشكل سريع جدا، بحسب قوله.
ودعت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها المقيمين في أوكرانيا، أمس السبت، لمغادرة أراضيها، وكذلك إلى عدم السفر إلى هناك خلال الفترة الحالية.
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