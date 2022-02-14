https://arabic.sputniknews.com/20220214/آبل-بهذه-الطرق-الـ4-يطول-عمر-بطارية-آيفونك-1058563978.html
آبل: بهذه الطرق الـ4 يطول عمر بطارية آيفونك
آبل: بهذه الطرق الـ4 يطول عمر بطارية آيفونك
قد تكون محاولة استخدام آي فون الذي لا يدوم شحن بطاريته يومًا كاملاً بمثابة كابوس. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:08+0000
2022-02-14T21:08+0000
2022-02-14T21:08+0000
شركة آبل
آيفون
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وحسب نيوورك بوست تؤكد آبل أن عمر البطارية المستنفذ قد يُجبرك على حمل شاحن محمول معك كلما غادرت المنزل.وأوضحت أن البطاريات تتحلل بشكل طبيعي بمرور الوقت، ولكن لا يزال هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها لاستخراج أكبر قدر ممكن من الحياة منها، محددة 4 طرق يمكن عن طريقها زيادة عمر البطارية.1. إزالة بعض الحالات أثناء الشحنوتعتبر المواد مثل الجلد، على سبيل المثال، عوازل أفضل من السيليكون، مما يزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارة جهاز آيفون أثناء الشحن.2. تجنب درجات الحرارة الشديدةيمكن أن تضر درجات الحرارة الشديدة بعمر بطارية هاتفك، ولذا ربما تكون أفضل نصيحة هي حماية بطارية آيفون الخاصة بك من التلف في المقام الأول، لزيادة عمرها الافتراضي إلى أقصى حد.وتتراوح درجات الحرارة المثالية للحفاظ على جهاز آيفون الخاص بك، وفقًا لعملاق التكنولوجيا، بين 62 إلى 72 درجة فهرنهايت.3. لا تنس وضع الطاقة المنخفضةيقوم وضع الطاقة المنخفضة بإيقاف تشغيل ميزات الخلفية والتحديثات التي قد تستنزف جهاز آيفون الخاص بك، حيث يؤدي وضع الطاقة المنخفضة إلى إيقاف تشغيل بعض الميزات المتعطشة للطاقة على هاتفك.توضح آبل: "عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، سيستمر آبل الخاص بك لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتًا أطول للتحديث أو الإكمال".أيضًا، قد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة ، أو حتى تشحن جهاز آيفون بنسبة 80% أو أعلى.4. لا تفوت السطوع التلقائيقد يكون من المغري ترك ضبط سطوع هاتفك على الحد الأقصى - ولكن لا يلزم أن يكون سطوعًا كاملاً باستمرار، فكلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعًا، زادت سرعة استهلاك البطارية.ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير بمرور الوقت ، وهي طريقة سهلة للحفاظ على سطوعك عند المستويات الصحيحة تلقائيًا.
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شركة آبل, آيفون
آبل: بهذه الطرق الـ4 يطول عمر بطارية آيفونك
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قد تكون محاولة استخدام آي فون الذي لا يدوم شحن بطاريته يومًا كاملاً بمثابة كابوس.
وحسب نيوورك بوست
تؤكد آبل أن عمر البطارية المستنفذ قد يُجبرك على حمل شاحن محمول معك كلما غادرت المنزل.
وأوضحت أن البطاريات تتحلل بشكل طبيعي بمرور الوقت، ولكن لا يزال هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها لاستخراج أكبر قدر ممكن من الحياة منها، محددة 4 طرق يمكن عن طريقها زيادة عمر البطارية
.
1. إزالة بعض الحالات أثناء الشحن
تقول آبل إن تجريد بعض الحالات من آيفون الخاص بك قبل الشحن يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة البطارية، ذلك لأن بعض أنماط الحافظات قد تولد حرارة زائدة، مما قد يؤثر على سعة البطارية.
وتعتبر المواد مثل الجلد، على سبيل المثال، عوازل أفضل من السيليكون، مما يزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارة جهاز آيفون أثناء الشحن.
تقول شركة آبل: "إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة جهازك عند شحنه، فأخرجه من جرابه أولاً.
2. تجنب درجات الحرارة الشديدة
يمكن أن تضر درجات الحرارة الشديدة بعمر بطارية هاتفك، ولذا ربما تكون أفضل نصيحة هي حماية بطارية
آيفون الخاصة بك من التلف في المقام الأول، لزيادة عمرها الافتراضي إلى أقصى حد.
ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في حدوث مشكلات كبيرة مع الهواتف الذكية - ولا تُستثنى من ذلك أجهزة آيفون الباهظة الثمن من آبل، حيث توضح أنه "قد تؤدي ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة إلى تغيير الجهاز لسلوكه".
وتتراوح درجات الحرارة المثالية للحفاظ على جهاز آيفون الخاص بك، وفقًا لعملاق التكنولوجيا، بين 62 إلى 72 درجة فهرنهايت.
3. لا تنس وضع الطاقة المنخفضة
يقوم وضع الطاقة المنخفضة بإيقاف تشغيل ميزات الخلفية والتحديثات التي قد تستنزف جهاز آيفون الخاص بك، حيث يؤدي وضع الطاقة المنخفضة إلى إيقاف تشغيل بعض الميزات المتعطشة للطاقة
على هاتفك.
وقد يعني ذلك أن بعض التطبيقات والأدوات والميزات الموجودة على هاتفك لن تعمل بعد الآن.
توضح آبل: "عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، سيستمر آبل الخاص بك لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتًا أطول للتحديث أو الإكمال".
أيضًا، قد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة
المنخفضة ، أو حتى تشحن جهاز آيفون بنسبة 80% أو أعلى.
4. لا تفوت السطوع التلقائي
قد يكون من المغري ترك ضبط سطوع هاتفك على الحد الأقصى - ولكن لا يلزم أن يكون سطوعًا كاملاً باستمرار، فكلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعًا، زادت سرعة استهلاك البطارية.
لذا فكر في تشغيل ميزة السطوع التلقائي من آبل، والتي ستنظم سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة أينما كنت.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير بمرور الوقت ، وهي طريقة سهلة للحفاظ على سطوعك عند المستويات الصحيحة تلقائيًا.