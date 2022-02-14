https://arabic.sputniknews.com/20220214/آبل-بهذه-الطرق-الـ4-يطول-عمر-بطارية-آيفونك-1058563978.html

آبل: بهذه الطرق الـ4 يطول عمر بطارية آيفونك

آبل: بهذه الطرق الـ4 يطول عمر بطارية آيفونك

قد تكون محاولة استخدام آي فون الذي لا يدوم شحن بطاريته يومًا كاملاً بمثابة كابوس. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T21:08+0000

2022-02-14T21:08+0000

2022-02-14T21:08+0000

شركة آبل

آيفون

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وحسب نيوورك بوست تؤكد آبل أن عمر البطارية المستنفذ قد يُجبرك على حمل شاحن محمول معك كلما غادرت المنزل.وأوضحت أن البطاريات تتحلل بشكل طبيعي بمرور الوقت، ولكن لا يزال هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها لاستخراج أكبر قدر ممكن من الحياة منها، محددة 4 طرق يمكن عن طريقها زيادة عمر البطارية.1. إزالة بعض الحالات أثناء الشحنوتعتبر المواد مثل الجلد، على سبيل المثال، عوازل أفضل من السيليكون، مما يزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارة جهاز آيفون أثناء الشحن.2. تجنب درجات الحرارة الشديدةيمكن أن تضر درجات الحرارة الشديدة بعمر بطارية هاتفك، ولذا ربما تكون أفضل نصيحة هي حماية بطارية آيفون الخاصة بك من التلف في المقام الأول، لزيادة عمرها الافتراضي إلى أقصى حد.وتتراوح درجات الحرارة المثالية للحفاظ على جهاز آيفون الخاص بك، وفقًا لعملاق التكنولوجيا، بين 62 إلى 72 درجة فهرنهايت.3. لا تنس وضع الطاقة المنخفضةيقوم وضع الطاقة المنخفضة بإيقاف تشغيل ميزات الخلفية والتحديثات التي قد تستنزف جهاز آيفون الخاص بك، حيث يؤدي وضع الطاقة المنخفضة إلى إيقاف تشغيل بعض الميزات المتعطشة للطاقة على هاتفك.توضح آبل: "عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، سيستمر آبل الخاص بك لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتًا أطول للتحديث أو الإكمال".أيضًا، قد لا تعمل بعض المهام حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة ، أو حتى تشحن جهاز آيفون بنسبة 80% أو أعلى.4. لا تفوت السطوع التلقائيقد يكون من المغري ترك ضبط سطوع هاتفك على الحد الأقصى - ولكن لا يلزم أن يكون سطوعًا كاملاً باستمرار، فكلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعًا، زادت سرعة استهلاك البطارية.ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير بمرور الوقت ، وهي طريقة سهلة للحفاظ على سطوعك عند المستويات الصحيحة تلقائيًا.

https://arabic.sputniknews.com/20210714/آبل-تطلق-جهازا-جديدا-يحافظ-على-بطارية-هاتف-آيفون-1049571505.html

https://arabic.sputniknews.com/20210402/آبل-تضع-حلا-لأزمة-بطاريات-آيفون-11-والاستبدال-المجاني-هو-الخيار-الأخير-1048554962.html

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شركة آبل, آيفون