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أبو الغيط: التوافق السياسي الليبي الضمان الحقيقي لاستقرار البلاد
أبو الغيط: التوافق السياسي الليبي الضمان الحقيقي لاستقرار البلاد
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التوافق السياسي على المرحلة المقبلة في ليبيا يعتبر الضمان الحقيقي للحفاظ على الاستقرار في البلاد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:27+0000
2022-02-14T08:27+0000
2022-02-14T08:27+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن تصريحات أبو الغيط جاءت في إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرا، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأكد أبو الغيط على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.وفي وقت سابق، تحدث رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، مساء الأحد، للشعب الليبي في كلمة رسم فيها خطوط سياسته المقبلة.ونقل مراسل "سبوتنيك" في ليبيا عن باشاغا، قوله: "عشنا عشر سنوات عصيبة عانينا من التهجير والحرب والفساد والكراهية جميعا، واليوم أدركنا أننا مخطئون، باعتقادنا أن واحدا منا يلغي الآخر أو واحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره".وأضاف: "قيمتنا في تنوعنا، قوتنا في توحدنا، مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد وليس لنا إلا العيش مجتمعين في حب ووئام".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
أبو الغيط: التوافق السياسي الليبي الضمان الحقيقي لاستقرار البلاد
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التوافق السياسي على المرحلة المقبلة في ليبيا يعتبر الضمان الحقيقي للحفاظ على الاستقرار في البلاد.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن تصريحات أبو الغيط جاءت في إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرا، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وقال أبو الغيط إنه "من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد".
وأكد أبو الغيط على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا
، مساء الأحد، للشعب الليبي في كلمة رسم فيها خطوط سياسته المقبلة.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في ليبيا عن باشاغا، قوله: "عشنا عشر سنوات عصيبة عانينا من التهجير والحرب والفساد والكراهية جميعا، واليوم أدركنا أننا مخطئون، باعتقادنا أن واحدا منا يلغي الآخر أو واحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره".
وأضاف: "قيمتنا في تنوعنا، قوتنا في توحدنا، مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد وليس لنا إلا العيش مجتمعين في حب ووئام".