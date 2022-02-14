https://arabic.sputniknews.com/20220214/أداء-باهت-لرجال-لبنان-في-أولمبياد-بكين-وإنجاز-نسائي-غير-مسبوق-في-التزلج-1058531211.html
أداء باهت لرجال لبنان في أولمبياد بكين وإنجاز نسائي غير مسبوق في التزلج
أداء باهت لرجال لبنان في أولمبياد بكين وإنجاز نسائي غير مسبوق في التزلج
تستمر المشاركة العربية في أولمبياد بكين الشتوي، حيث خاض الفريق اللبناني العديد من السباقات المتعلقة بالتزلج. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:25+0000
2022-02-14T09:25+0000
2022-02-14T09:25+0000
بكين 2022
رياضة
العالم العربي
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واستطاعت المتزلجة اللبنانية، مانون عويس، من تسجيل إنجاز تاريخي لها وللبنان خلال مشاركتها في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك ضمن سباقات التعرج الطويل على الجبال.واحتلت المتزلجة اللبنانية خلال منافسات التعرج المركز 46 من أصل 88 متزلجا يمثلن بلادهن.أما على صعيد الرجال، فشل المتزلج اللبناني، سيزار عرنوق، من إكمال سباق التزلّج الألبي، الذي شارك فيه يوم أمس الأحد، حيث تعثر خلال الجولة الأولى وخرج من المنافسات في أولمبياد بكين الشتوية.ورأى عرنوق أن ظروف الطقس القاسية، كانت سببا أساسيا في تعثره، مشيرا إلى أن "هناك العشرات من المتسابقين لم يكملوا السباق بسبب الظروف المناخية".وأنهى المتزلج إيلي طوق مشاركته في الألعاب، حيث خاض منافسات سباق تزلج العمق لمسافة 15 كم، وحلّ في المركز 92 من بين 95 متسابقا، وسجل زمنا بلغ 5:46:5 دقائق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, العالم العربي
أداء باهت لرجال لبنان في أولمبياد بكين وإنجاز نسائي غير مسبوق في التزلج
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تستمر المشاركة العربية في أولمبياد بكين الشتوي، حيث خاض الفريق اللبناني العديد من السباقات المتعلقة بالتزلج.
واستطاعت المتزلجة اللبنانية، مانون عويس، من تسجيل إنجاز تاريخي لها وللبنان خلال مشاركتها في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك ضمن سباقات التعرج الطويل على الجبال.
واحتلت المتزلجة اللبنانية خلال منافسات التعرج المركز 46 من أصل 88 متزلجا يمثلن بلادهن.
أما على صعيد الرجال، فشل المتزلج اللبناني، سيزار عرنوق، من إكمال سباق التزلّج الألبي، الذي شارك فيه يوم أمس الأحد، حيث تعثر خلال الجولة الأولى وخرج من المنافسات في أولمبياد بكين الشتوية.
ورأى عرنوق أن ظروف الطقس القاسية، كانت سببا أساسيا في تعثره، مشيرا إلى أن "هناك العشرات من المتسابقين لم يكملوا السباق بسبب الظروف المناخية".
وأنهى المتزلج إيلي طوق مشاركته في الألعاب، حيث خاض منافسات سباق تزلج العمق لمسافة 15 كم، وحلّ في المركز 92 من بين 95 متسابقا، وسجل زمنا بلغ 5:46:5 دقائق.