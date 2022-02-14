https://arabic.sputniknews.com/20220214/أداة-جديدة-متاحة-المصدر-لتحديد-مواقع-أنظمة-الرادار-العسكرية-النشطة-1058552367.html

أداة جديدة متاحة المصدر لتحديد مواقع أنظمة الرادار العسكرية النشطة

أداة جديدة متاحة المصدر لتحديد مواقع أنظمة الرادار العسكرية النشطة

يعد "رادار تداخل المقتفي" (RIT) أداة جديدة تم إنشاؤها بواسطة "أولي بالينغر"، تسمح لأي شخص بالبحث عن أنظمة الرادار العسكرية النشطة وتحديد موقعها في أي مكان على... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T14:59+0000

2022-02-14T14:59+0000

2022-02-14T14:59+0000

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رادار

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وبحسب "bellingcat"، قام مهندس الجغرافيا المكانيكية الإسرائيلي هاريل دان، باكتشاف مذهل في عام 2018، عند النظر في صور الرادار ذات الفتحة التركيبية (SAR) التي التقطتها الأقمار الصناعية Sentinel-1، حيث لاحظ أنماط تداخل قوية في معظم أنحاء الشرق الأوسط.وأكدت الأبحاث أن الكثير من هذا التدخل كان سببه أنظمة الدفاع الصاروخي التشغيلية، مثل MIM-104 Patriot PAC-2، التي انتشرت في جميع أنحاء البحرين وقطر والأردن وإسرائيل واليمن وغيرها، وكان كل ذلك مرئيا، كما اتضح، على صور الأقمار الصناعية المتاحة للجمهور.في حين أن معظم صور الأقمار الصناعية هي بصرية، مما يعني أنها تلتقط ضوء الشمس المنعكس على سطح الأرض، حيث تعمل الأقمار الصناعية ذات الفتحة الاصطناعية (SAR) مثل Sentinel-1 عن طريق إرسال نبضات من موجات الراديو وقياس مقدار انعكاس الإشارة، وهذا مشابه للطريقة التي يستخدمها الخفاش السونار "للرؤية" في الظلام عن طريق إصدار المكالمات والاستماع إلى الصدى.من قبيل الصدفة، تعمل الرادارات الموجودة في بعض بطاريات الدفاع الصاروخي والرادارات العسكرية الأخرى بترددات في نطاق الناتو G (4000 إلى 6000 جيجاهيرتز) والتي تتداخل مع النطاق C المدني (4000 إلى 8000 جيجاهيرتز) ، التي يشيع استخدامها بواسطة أقمار SAR مفتوحة المصدر.بعبارات أبسط ، هذا يعني أنه عند تشغيل الرادار الموجود في بطارية باتريوت، يلتقط Sentinel-1 كلاً من الصدى من نبضة موجات الراديو الخاصة به، فضلا عن انفجار قوي لموجات الراديو الصادرة من الرادار الأرضي، ويظهر هذا كشريط من التداخل المتعامد مع المسار المداري للقمر الصناعي.صواريخ باتريوت ليست النظام الوحيد الذي يخلق هذا النوع من التداخل، تشمل الرادارات العسكرية الأخرى التي تعمل على نفس التردد C-band، الرادارات البحرية مثل اليابانية FCS-3، والصينية Type-381، ونظام صواريخ أرض-جو الروسي S-400، حيث يجب أن يكون كل شيء قابلاً للاكتشاف عند تشغيله وبالنظر إلى Sentinel-1.أكد دان موقع الرادارات التي اكتشفها خلال بحثه الأول باستخدام مصادر مفتوحة أخرى مثل الصور على خرائط غوغل وحتى البيانات من تطبيق "ستارفا" قيد التشغيل.كما سلط الضوء على مواقع أخرى لبطاريات الصواريخ المثيرة للاهتمام، مثل مجموعة "ستريل" السويدية التي تعمل كنظام إنذار مبكر للبلاد ضد الطائرات والصواريخ الروسية.

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