https://arabic.sputniknews.com/20220214/أردوغان-في-زيارة-للإمارات-لأول-مرة-منذ-سنوات-وليامز-تلتقي-الدبيبة-وباشاغا-وتدعو-لإجراء-انتخابات---1058546428.html

أردوغان في زيارة للإمارات لأول مرة منذ سنوات... وليامز تلتقي الدبيبة وباشاغا وتدعو لإجراء انتخابات

أردوغان في زيارة للإمارات لأول مرة منذ سنوات... وليامز تلتقي الدبيبة وباشاغا وتدعو لإجراء انتخابات

في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، زيارة إلى الإمارات، التقت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، رئيس حكومة الوحدة... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T13:51+0000

2022-02-14T13:51+0000

2022-02-14T13:51+0000

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14-2 Sputnik World أردوغان في زيارة للإمارات لأول مرة منذ سنوات

الرئيس التركي في زيارة رسمية للإمارات لأول مرة منذ سنواتأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين 14 فبراير/ شباط، ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات، إنه "سيناقش مع الجانب الإماراتي القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين"، مشددا على أن "العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر".وأضاف أن البلدين مصممتان على استعادة العلاقات السياسية بينهما وكذلك تقوية علاقاتهما الاقتصادية حيث من المتوقع توقيع عدة اتفاقيات.وأشار إلى أن تركيا تتطلع لأن يكون هناك تعاون وتفاهم بينها وبين الدول العربية خاصة الخليجية حول الكثير من الملفات مثل الملف السوري والليبي، لافتا إلى أن زيارة الرئيس التركي للإمارات ستساهم بشكل كبير في ذلك.وليامز تلتقي الدبيبة وباشاغا وتدعو لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقتالتقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء الذي كلفه البرلمان حديثا فتحي باشاغا.وأكدت المستشارة الأممية على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة "في أقرب وقت ممكن".من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.وأوضح الجهاني، أن ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة هو "غير عقلاني"، لأنه يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق، متوقعا أن "هذا ما سوف سيحدث".حركة "فتح" تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية في حي الشيخ جراح ردا على محاولات تهجير الفلسطينيينشددت حركة "فتح" الفلسطينية، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي للمستوطنين الإسرائيليين، رافضةً التهجير القسري للفلسطينيين من حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس.وقال عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح"، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع كل دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف كل إجراءاتها القمعية بحق سكان ومواطني القدس الشرقية.وأسفرت المواجهات التي اندلعت في القدس الشرقية، في أعقاب افتتاح عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مكتب له في حي الشيخ جراح، عن اعتقالات وإصابات في صفوف الفلسطينيين.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، رجا زعاترة، إن الأوضاع في حي الشيخ جراح مرشحة لمزيد من التصعيد بسبب سياسات الاستيطان الاسرائيلية.وأكد، زعاترة، أن خيار الفلسطينيين هو المقاومة الشعبية لأن القدس تحت السيطرة الاسرائيلية التامة، موضحا أن اسرائيل تعلم جيدا أن أي حرب قد تشنها على غزة ستدفع ثمنها غاليا، إلا أنه نتيجة أزمة الحكومة الاسرائيلية اليوم قد يكون هناك قرار اسرائيلي بالحرب.

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