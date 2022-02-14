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https://arabic.sputniknews.com/20220214/أردوغان-يصل-دولة-الإمارات-ومحمد-بن-زايد-في-مقدمة-مستقبليه-1058547109.html
أردوغان يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه
أردوغان يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ليومين. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:47+0000
2022-02-14T14:45+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رجب طيب أردوغان
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وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، كما كان في الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان. وكان الرئيس التركي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.. سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

13:47 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 14.02.2022)
© AFP 2022 / MURAT KULAالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / MURAT KULA
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ليومين.
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، كما كان في الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان.
وكان الرئيس التركي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.
© AP Photo / Jon Gambrellالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
© AP Photo / Jon Gambrell
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.. سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".
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