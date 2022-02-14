https://arabic.sputniknews.com/20220214/أردوغان-يصل-دولة-الإمارات-ومحمد-بن-زايد-في-مقدمة-مستقبليه-1058547109.html
أردوغان يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه
أردوغان يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ليومين. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:47+0000
2022-02-14T13:47+0000
2022-02-14T14:45+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058551337_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_6318834da0236fe4906162a8dfc21400.jpg
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، كما كان في الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان. وكان الرئيس التركي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.. سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058551337_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_98a30ac59c0ee09731a241464fe85d58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يصل إلى الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه
13:47 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ليومين.
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، كما كان في الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان.
وكان الرئيس التركي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.. سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".