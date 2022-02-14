https://arabic.sputniknews.com/20220214/أسعار-النفط-ترتفع-وتتجه-نحو-أعلى-مستوياتها-في-سبع-سنوات-1058523218.html
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في سبع سنوات
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في سبع سنوات
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن تؤدي مزاعم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا والتي يروجها الغرب... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T02:39+0000
2022-02-14T02:39+0000
2022-02-14T02:39+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار أوكرانيا
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وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بحلول الساعة (0109 بتوقيت غرينتش) بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.وقالت الولايات المتحدة أمس، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة، "إذا... حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة".وأضاف "ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".في الأشهر القليلة الماضية، اتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه أن الاتهامات ذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.وقالت موسكو أيضا إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/النفط-يرتفع-3-لأعلى-مستوى-له-منذ-سبع-سنوات-بسبب-التوتر-في-أوكرانيا-1058436864.html
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أسعار النفط اليوم, أخبار أوكرانيا
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في سبع سنوات
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن تؤدي مزاعم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا والتي يروجها الغرب إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا، وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بحلول الساعة (0109 بتوقيت غرينتش) بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة
، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل، ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار
.
وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.
وقالت الولايات المتحدة أمس، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.
وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة، "إذا... حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة".
وأضاف "ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".
في الأشهر القليلة الماضية، اتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه أن الاتهامات ذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.
وقالت موسكو أيضا إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.