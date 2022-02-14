https://arabic.sputniknews.com/20220214/أعلى-نهر-جليدي-على-جبل-إيفرست-يفقد-2000-سنة-من-الجليد-في-ثلاثة-عقود-1058534744.html

أعلى نهر جليدي على جبل إيفرست يفقد 2000 سنة من الجليد في ثلاثة عقود

أعلى نهر جليدي على جبل إيفرست يفقد 2000 سنة من الجليد في ثلاثة عقود

أظهرت دراسة جديدة أن أعلى نهر جليدي على أعلى جبل في العالم يفقد عقودًا من الجليد كل عام بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T10:39+0000

2022-02-14T10:39+0000

2022-02-14T10:39+0000

العالم

قمة إيفرست

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وبحسب "CNN"، تعد النتائج بمثابة تحذير من أن الذوبان الجليدي السريع في بعض أعلى نقاط الأرض يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآثار المناخية، بما في ذلك الانهيارات الجليدية المتكررة وتجفيف مصادر المياه التي يعتمد عليها نحو 1.6 مليار شخص في السلاسل الجبلية للشرب والري و الطاقة الكهرمائية.وتشير الدراسة إلى أن الجليد، الذي استغرق تشكيله على نهر الكولون الجنوبي حوالي 2000 عام قد ذاب خلال 25 عاما، ما يعني أن سرعة تلاشيه تجاوزت مدة تشكله بنحو 80 مرة.وقال الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة "Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science"، إنه بينما تتم دراسة ذوبان الأنهار الجليدية على نطاق واسع، لم يتم إيلاء اهتمام علمي يذكر للأنهار الجليدية في أعلى نقاط الكوكب.وكان فريق من العلماء والمتسلقين، بما في ذلك ستة من جامعة مين، قد زار النهر الجليدي في عام 2019 وجمع عينات من نواة جليدية بطول 10 أمتار، نحو 32 قدما، كما قاموا أيضا بتركيب أعلى محطتين للطقس الآليين في العالم لجمع البيانات والإجابة عن سؤال: هل تتأثر الأنهار الجليدية التي يصعب الوصول إليها على وجه الأرض بتغير المناخ المرتبط بالبشر؟قال بول مايوسكي، قائد الحملة ومدير معهد تغير المناخ في جامعة مين: "الإجابة هي نعم، وهي مهمة جدا منذ أواخر التسعينيات".وأشار الباحثون إلى إن النتائج لم تؤكد فقط أن تغير المناخ من مصادر بشرية وصل إلى أعلى النقاط على الأرض، ولكن هذا أيضا كان يعطل التوازن الحرج الذي توفره الأسطح المغطاة بالثلوج.وقال مايوسكي لشبكة CNN: "إنه تغيير كامل عما حدث في تلك المنطقة، طوال فترة احتلال الجبال على الأرجح من قبل البشر"، مضيفا، "وقد حدث ذلك بسرعة كبيرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220203/ما-دور-صناعة-الأزياء-في-تغير-المناخ-1057831483.html

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العالم, قمة إيفرست