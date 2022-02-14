https://arabic.sputniknews.com/20220214/أقدم-حانة-في-إنجلترا-تغلق-أبوابها-بعد-1200-عام-من-الخدمة-صور-1058531647.html

أقدم حانة في إنجلترا تغلق أبوابها بعد 1200 عام من الخدمة... صور

أقدم حانة في إنجلترا تغلق أبوابها بعد 1200 عام من الخدمة... صور

أُغلقت أقدم حانة في إنجلترا أبوابها بعد مواجهتها تحديات مالية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.‏ 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T09:30+0000

2022-02-14T09:30+0000

2022-02-14T09:30+0000

مجتمع

بريطانيا

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وظلت حانة "يي أولد فايتنغ كوكس" في هيرتفوردشاير شمالي لندن تخدم عملائها منذ عام 793 ميلادية.وأعلن مدير الحانة، كريستو توفالي، عن إغلاقها عبر منشور له في موقع "فيسبوك" كتب فيه: "جنبا إلى جنب مع فريقي، حاولت كل شيء للحفاظ على استمرار الحانة، ومع ذلك كان العامان الماضيان غير مسبوقين في قطاع الضيافة، وهزمتنا جميعا نحن الذين نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار هذه الحانة، الحائزة على العديد من الجوائز في المستقبل".وفي إنجلترا، تعرضت صناعة الضيافة لضربة شديدة خلال جائحة (كوفيد-19)، إذ تسبب الوباء العالمي في خسارة صناعة الحانات البريطانية 7.7 مليار دولار في عام 2021، وفقا لجمعية البيرة والحانة البريطانية.ولأكثر من 1200 عام، شهدت حانة "يي أولد فايتنغ كوكس العديد من الأزمات العالمية، منها طاعون الموت الأسود، وحربين عالميتين، وحروب أهلية متعددة، والانهيار المالي الذي وقع في عام 2009، حتى هزمت أمام فيروس "كورونا" المستجد.وأكد مدير الحانة، كريستو توفالي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "حزين" على إغلاقها، و"حاول كل شيء" لإبقاءها مفتوحة.وأشار إلى أنه يتلقى حاليا العديد من العروض من ملاك جدد لها، معربا عن أمله أنم يحافظوا على روحها وأجوائها التي اعتاد زبائنها عليها.وتعد "يي أولد فايتنغ كوكس" رسميا هي أقدم حانة في إنجلترا، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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