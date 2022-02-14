أقدم حانة في إنجلترا تغلق أبوابها بعد 1200 عام من الخدمة... صور
© AFP 2022 / SAEED KHANنادل يصب كوبا من البيرة لأحد الزبائن
نادل يصب كوبا من البيرة لأحد الزبائن
© AFP 2022 / SAEED KHAN
أُغلقت أقدم حانة في إنجلترا أبوابها بعد مواجهتها تحديات مالية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وظلت حانة "يي أولد فايتنغ كوكس" في هيرتفوردشاير شمالي لندن تخدم عملائها منذ عام 793 ميلادية.
وأعلن مدير الحانة، كريستو توفالي، عن إغلاقها عبر منشور له في موقع "فيسبوك" كتب فيه: "جنبا إلى جنب مع فريقي، حاولت كل شيء للحفاظ على استمرار الحانة، ومع ذلك كان العامان الماضيان غير مسبوقين في قطاع الضيافة، وهزمتنا جميعا نحن الذين نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار هذه الحانة، الحائزة على العديد من الجوائز في المستقبل".
وفي إنجلترا، تعرضت صناعة الضيافة لضربة شديدة خلال جائحة (كوفيد-19)، إذ تسبب الوباء العالمي في خسارة صناعة الحانات البريطانية 7.7 مليار دولار في عام 2021، وفقا لجمعية البيرة والحانة البريطانية.
England's oldest pub, Ye Olde Fighting Cocks in St Albans, opened the year 793 CE. Shut due to Covid, it's now for sale https://t.co/6t8Cswep1J— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) February 13, 2022
🍻News of the closure of Ye Olde Fighting Cocks in St Albans has ricocheted around the world, the imminent shuttering of “England’s oldest pub” devastating patrons globally.— The Telegraph (@Telegraph) February 13, 2022
Now pretenders to its crown are staking their claims
Thread 🧵👇https://t.co/u8hI4E2rHx pic.twitter.com/DrSEQTbTF2
ولأكثر من 1200 عام، شهدت حانة "يي أولد فايتنغ كوكس العديد من الأزمات العالمية، منها طاعون الموت الأسود، وحربين عالميتين، وحروب أهلية متعددة، والانهيار المالي الذي وقع في عام 2009، حتى هزمت أمام فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد مدير الحانة، كريستو توفالي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "حزين" على إغلاقها، و"حاول كل شيء" لإبقاءها مفتوحة.
وأشار إلى أنه يتلقى حاليا العديد من العروض من ملاك جدد لها، معربا عن أمله أنم يحافظوا على روحها وأجوائها التي اعتاد زبائنها عليها.
وتعد "يي أولد فايتنغ كوكس" رسميا هي أقدم حانة في إنجلترا، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.