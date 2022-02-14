https://arabic.sputniknews.com/20220214/ألمانيا-يجب-التأكد-من-تنفيذ-بعثة-الأمن-والتعاون-واجباتها-بالكامل-في-أوكرانيا-دون-مقاطعة-1058532987.html

ألمانيا: يجب التأكد من تنفيذ بعثة "الأمن والتعاون" واجباتها بالكامل في أوكرانيا دون مقاطعة

ألمانيا: يجب التأكد من تنفيذ بعثة "الأمن والتعاون" واجباتها بالكامل في أوكرانيا دون مقاطعة

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن مهمة البعثة الخاصة لمنظمة الأمن ‏والتعاون في أوروبا بأوكرانيا تلعب دورا رئيسيا في جهود خفض التصعيد.‏ 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T09:56+0000

2022-02-14T09:56+0000

2022-02-14T09:56+0000

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وتابعت في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر"، أمس الأحد، أن "البعثة تلعب دورا كعيون وآذان المجتمع الدولي، ويجب التأكد من قدرتها على تنفيذ واجباتها بالكامل دون مقاطعة".وأعلنت موسكو، أمس الأحد، أن قرار العديد من الدول بإعادة نشر موظفي البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا يدعو لقلق شديد، ودعت إدارة المنظمة لمنع محاولات التلاعب بالبعثة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "هذا القرار لا يمكن ألا أن يتسبب بقلق شديد لدينا، فقد يتم جر البعثة عمدا في الرهان العسكري الذي تنشره واشنطن، ويستخدمونها كأداة لاستفزاز محتمل".وتابعت: "ندعو إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع محاولات التلاعب بالبعثة ولمنع جر المنظمة في الألعاب السياسية معدومة الضمير".وشددت زاخاروفا "إننا ننطلق من حقيقة أنه في ظل ظروف التوتر المتصاعد بشكل مصطنع، فإن أنشطة المراقبة للبعثة بما يتفق تماما مع تفويضها مطلوبة أكثر من أي وقت مضى".وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية وسط أزمة أوكرانيا، تعتزم سحب مراقبيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وتتهم أمريكا ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب روسيا بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.وفي نهاية 2021، نشرت روسيا مسودة اتفاقية مع أمريكا واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/موظفون-في-بعثة-المراقبة-الخاصة-التابعة-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يغادرون-دونيتسك-1058490987.html

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