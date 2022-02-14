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https://arabic.sputniknews.com/20220214/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باستهداف-منشآت-مدنية-وتتوعد-بـعقاب-1058543870.html
"أنصار الله" تتهم التحالف باستهداف منشآت مدنية وتتوعد بـ"عقاب"
"أنصار الله" تتهم التحالف باستهداف منشآت مدنية وتتوعد بـ"عقاب"
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، اتهام التحالف العربي بقيادة السعودية، لها باستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، متوعدةً بالرد على استهدافه المنشآت... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:12+0000
2022-02-14T13:12+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
قوات التحالف العربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان عبر تويتر: "‏ما يدعيه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عارٍعن الصحة ومجرد تبرير مفضوح لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".وأضاف: "نؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والوزارات لن يحقق أهداف العدو في كسر إرادة الشعب، ولن يمر بدون رد وعقاب".يأتي رد الجماعة بعد ساعات من شن طيران التحالف العربي، غارتين على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء، قالت الجماعة إنهما أدتا إلى تدمير شركة الاتصالات الدولية "تيليمن"، وانقطاع خدمات الاتصالات الدولية.فيما أعلن التحالف العربي، أنه "دمر منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات"، متهماً جماعة أنصار الله، بأنها "تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء لدعم العمليات العدائية".وسبق استهداف التحالف مقر وزارة الاتصالات في صنعاء، بساعات، إعلانه بأنه "سيدمر موقعاً مرتبطا باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير"، داعياً المدنيين الموجودين بالمقرات والوزارات في صنعاء إلى "إخلائها فوراً".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/التحالف-يلمح-إلى-عزمه-قصف-مقار-وزارات-يمنية-في-صنعاء-1058521441.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, قوات التحالف العربي

"أنصار الله" تتهم التحالف باستهداف منشآت مدنية وتتوعد بـ"عقاب"

13:12 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / Mohammed HUWAISغارات التحالف العربي على اليمن، صنعاء، يوم 16 أيار/مايو
غارات التحالف العربي على اليمن، صنعاء، يوم 16 أيار/مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / Mohammed HUWAIS
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نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، اتهام التحالف العربي بقيادة السعودية، لها باستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، متوعدةً بالرد على استهدافه المنشآت المدنية والوزارات في العاصمة صنعاء.
القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان عبر تويتر: "‏ما يدعيه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عارٍعن الصحة ومجرد تبرير مفضوح لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".
مقاتلة حربية سعودية من طراز إف-15إس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
التحالف يلمح إلى عزمه قصف مقار وزارات يمنية في صنعاء
أمس, 21:39 GMT
وأضاف: "نؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والوزارات لن يحقق أهداف العدو في كسر إرادة الشعب، ولن يمر بدون رد وعقاب".
يأتي رد الجماعة بعد ساعات من شن طيران التحالف العربي، غارتين على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء، قالت الجماعة إنهما أدتا إلى تدمير شركة الاتصالات الدولية "تيليمن"، وانقطاع خدمات الاتصالات الدولية.

فيما أعلن التحالف العربي، أنه "دمر منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات"، متهماً جماعة أنصار الله، بأنها "تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء لدعم العمليات العدائية".
وسبق استهداف التحالف مقر وزارة الاتصالات في صنعاء، بساعات، إعلانه بأنه "سيدمر موقعاً مرتبطا باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير"، داعياً المدنيين الموجودين بالمقرات والوزارات في صنعاء إلى "إخلائها فوراً".
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