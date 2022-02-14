https://arabic.sputniknews.com/20220214/إصابة-جندي-إسرائيلي-بعد-تبادل-لإطلاق-النار-في-الضفة-1058527473.html
إصابة جندي إسرائيلي بعد تبادل لإطلاق النار في الضفة
إصابة جندي إسرائيلي بعد تبادل لإطلاق النار في الضفة
قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح متوسطة بعد تبادل لإطلاق النار وقع الليلة الماضية مع مسلحين فلسطينيين قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:59+0000
2022-02-14T07:59+0000
2022-02-14T07:59+0000
أخبار الضفة الغربية
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وجاء في بيان للجيش، صباح اليوم الاثنين، أنه انتهى خلال ساعات الليل من هدم منزل المعتقل محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية بدعوى تورطه في إطلاق نار أدى إلى مقتل مستوطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأضاف الجيش: "مع دخول القوات، بدأت أعمال شغب عنيفة تتطور في عدة مراكز في المنطقة بمشاركة مئات الفلسطينيين".وتابع: "ألقى مثيرو الشغب الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات البدائية على القوات التي استخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار".وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص الحي على قواته التي ردت على مصدر النيران.وأضاف أنه أثناء الاستعدادات لهدم المنزل، أصيب جندي من القوة الإسرائيلية بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يكشف الجيش عن سبب إصابته أو طبيعتها.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، إن شابا فلسطينيا قتل في سيلة الحارثية برصاص الجيش الإسرائيلي بينما كانت القوات تستعد لهدم منزل رجل متهم بقتل إسرائيلي.وكانت إسرائيل قد أخطرت 4 عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط 5 من أفرادها في قتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية في 16 ديسمبر الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية
إصابة جندي إسرائيلي بعد تبادل لإطلاق النار في الضفة
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قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح متوسطة بعد تبادل لإطلاق النار وقع الليلة الماضية مع مسلحين فلسطينيين قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وجاء في بيان للجيش، صباح اليوم الاثنين، أنه انتهى خلال ساعات الليل من هدم منزل المعتقل محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية
بدعوى تورطه في إطلاق نار أدى إلى مقتل مستوطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف الجيش: "مع دخول القوات، بدأت أعمال شغب عنيفة تتطور في عدة مراكز في المنطقة بمشاركة مئات الفلسطينيين".
وتابع: "ألقى مثيرو الشغب الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات البدائية على القوات التي استخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار".
وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص الحي على قواته التي ردت على مصدر النيران.
وأضاف أنه أثناء الاستعدادات لهدم المنزل، أصيب جندي من القوة الإسرائيلية بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يكشف الجيش عن سبب إصابته أو طبيعتها.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية
قالت، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، إن شابا فلسطينيا قتل في سيلة الحارثية برصاص الجيش الإسرائيلي بينما كانت القوات تستعد لهدم منزل رجل متهم بقتل إسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد أخطرت 4 عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط 5 من أفرادها في قتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان
قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية في 16 ديسمبر الماضي.