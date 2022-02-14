https://arabic.sputniknews.com/20220214/الأردن-الممارسات-الإسرائيلية-في-حي-الشيخ-جراح-تقوض-السلام-1058532620.html
الأردن: الممارسات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح تقوض السلام
الأردن: الممارسات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح تقوض السلام
انتقدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، الممارسات "الاستفزازية التصعيدية" الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:51+0000
2022-02-14T09:51+0000
2022-02-14T09:51+0000
القدس
أحداث الشيخ جراح في القدس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048931132_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_b239ba87e8accae8e41be9b3cb226d5a.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.ووصف أوامر الإخلاء والتهجير الإسرائيلية لأهالي حي الشيخ جراح في القدس بأنه خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وندد المتحدث باسم الوزارة استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تتضمن مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم.وقال إن هذه ممارسات غير شرعية وغير قانونية "تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".وكانت القوات الإسرائيلية قد أغلقت حي الشيخ جراح، أمس الأحد، واعتدت على عدد من الأهالي على وقع الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.وفي الشيخ جراح، يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.وشهد العام الماضي عددا لا بأس به من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/عباس-يندد-بـالاعتداءات-الإسرائيلية-على-الفلسطينيين-وقلق-أوروبي-من-التطورات-بالشيخ-جراح-1058520649.html
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048931132_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5888bcaa8c759ec1083bcbcad7adc192.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, أحداث الشيخ جراح في القدس
الأردن: الممارسات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح تقوض السلام
تابعنا عبر
انتقدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، الممارسات "الاستفزازية التصعيدية" الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية
.
ووصف أوامر الإخلاء والتهجير الإسرائيلية لأهالي حي الشيخ جراح في القدس
بأنه خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وندد المتحدث باسم الوزارة استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تتضمن مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم.
وقال إن هذه ممارسات غير شرعية وغير قانونية "تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
وكانت القوات الإسرائيلية قد أغلقت حي الشيخ جراح، أمس الأحد، واعتدت على عدد من الأهالي على وقع الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.
وفي الشيخ جراح، يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.
وشهد العام الماضي عددا لا بأس به من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.