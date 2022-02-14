https://arabic.sputniknews.com/20220214/الأردن-توصية-بإلغاء-فحص-كورونا-للمواطنين-القادمين-من-الخارج-1058526594.html
الأردن... توصية بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج
الأردن... توصية بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج
أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:43+0000
2022-02-14T07:43+0000
2022-02-14T07:43+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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وقال عضو اللجنة سعيد جرادات إن التوصية تم تقديمها منذ نحو 10 أيام وتقضي بإلغاء فحص الـ PCR للأردنيين القادمين إلى المملكة، بحسب ما أوردته وكالة "عمون"، مساء أمس الأحد.واعتبر جرادات إن هذه التوصية مهمة جدا بالنسبة للأردنيين، لافتا إلى أن دخول عدد قليل من المصابين إلى الأردن في الوقت الذي تسجل به المملكة عددا كبيرا من الإصابات لا يعني شيئا.وأوضح أنه تم اتخاذ القرار بالتوصية، فيما ستجرى المصادقة عليها في وقت قريب، ليصبح الأردنيون القادمون من الخارج إلى المملكة معفيين من إجراء فحوصات كورونا.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 17 ألفا و550 إصابة جديدة بكورونا، و31 حالة وفاة.وحاليا في المملكة هناك 189ألفا و827 حالة نشطة (مصابون حاليون)، من إجمالي مليون و468 ألفا و360 إصابة منذ تفشي الوباء، فيما توفي في الأردن 13 ألفا و508 أشخاص جراء الفيروس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, فيروس كورونا
الأردن... توصية بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج
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أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن بإلغاء فحص كورونا للمواطنين القادمين من الخارج.
وقال عضو اللجنة سعيد جرادات إن التوصية تم تقديمها منذ نحو 10 أيام وتقضي بإلغاء فحص الـ PCR للأردنيين القادمين إلى المملكة، بحسب ما أوردته وكالة "عمون
"، مساء أمس الأحد.
واعتبر جرادات إن هذه التوصية مهمة جدا بالنسبة للأردنيين، لافتا إلى أن دخول عدد قليل من المصابين إلى الأردن في الوقت الذي تسجل به المملكة عددا كبيرا من الإصابات لا يعني شيئا.
وأوضح أنه تم اتخاذ القرار بالتوصية، فيما ستجرى المصادقة عليها في وقت قريب، ليصبح الأردنيون القادمون من الخارج إلى المملكة معفيين من إجراء فحوصات كورونا.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 17 ألفا و550 إصابة جديدة
بكورونا، و31 حالة وفاة.
وحاليا في المملكة هناك 189ألفا و827 حالة نشطة (مصابون حاليون)، من إجمالي مليون و468 ألفا و360 إصابة منذ تفشي الوباء، فيما توفي في الأردن 13 ألفا و508 أشخاص جراء الفيروس.