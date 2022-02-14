عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الأردن-يبدأ-في-تصدير-الكهرباء-إلى-لبنان-الشهر-المقبل-1058553369.html
الأردن يبدأ في تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر المقبل
الأردن يبدأ في تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر المقبل
صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ في تصدير ‏الكهرباء إلى لبنان في شهر مارس/ آذار المقبل.‏ 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:15+0000
2022-02-14T15:16+0000
أخبار الأردن
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/30/1016503023_0:246:4744:2915_1920x0_80_0_0_fb39f6d23e112cbb370f10d23f4dde11.jpg
وتابع الخرابشة في تصريحات لقناة "العربية" السعودية أن الأردن ستقوم بهذه الخطوة بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأردنية عن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا.وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن الأردن ولبنان وسوريا توقع "اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".و"ينص الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغا وات خلال باقي الأوقات"، بحسب تصريحات وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة.وأكد الخرابشة أن "سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".وستساعد الصفقة لبنان في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي.‏من ناحيته، شدد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "صفقة توريد الأردن الكهرباء إلى لبنان مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص" من الكهرباء التي تنتجها "مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزارة-الطاقة-الأردن-يوقع-الأربعاء-المقبل-عقد-توريد-الكهرباء-إلى-لبنان-عبر-سوريا-1056699076.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/30/1016503023_266:0:4479:3160_1920x0_80_0_0_37b92a7d00cd97e51ca3c4d9cfa187d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

الأردن يبدأ في تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر المقبل

15:15 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 14.02.2022)
© Sputnik . Rex Featuresبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
برج كهرباء
© Sputnik . Rex Features
تابعنا عبرGoogle news
صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ في تصدير ‏الكهرباء إلى لبنان في شهر مارس/ آذار المقبل.‏
وتابع الخرابشة في تصريحات لقناة "العربية" السعودية أن الأردن ستقوم بهذه الخطوة بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأردنية عن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا.
أعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن تمهيداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
وزارة الطاقة: الأردن يوقع الأربعاء المقبل عقد توريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا
19 يناير, 14:17 GMT
وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن الأردن ولبنان وسوريا توقع "اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".
و"ينص الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغا وات خلال باقي الأوقات"، بحسب تصريحات وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة.
وأكد الخرابشة أن "سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".
وستساعد الصفقة لبنان في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي.‏
من ناحيته، شدد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "صفقة توريد الأردن الكهرباء إلى لبنان مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص" من الكهرباء التي تنتجها "مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала