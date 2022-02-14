https://arabic.sputniknews.com/20220214/الأهلي-المصري-يوافق-على-استضافة-مباريات-المريخ-السوداني-في-دوري-أبطال-أفريقيا-1058544645.html
الأهلي المصري يوافق على استضافة مباريات المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري يوافق على استضافة مباريات المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا
أعلن النادي "الأهلي" المصري، اليوم الاثنين، موافقته على استضافة مباريات نادي "المريخ" السوداني في استاد الأهلي "We السلام". 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:15+0000
2022-02-14T13:15+0000
2022-02-14T13:15+0000
رياضة
مجتمع
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وقال النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي إنه "انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفي إطار الروابط التي تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعب الأهلي WE السلام".وتابع النادي المصري في بيانه: "أبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم".وشدد البيان على ترحيب إدارة الأهلي "بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل"، ومن جانبها أكدت إدارة المريخ السوداني على "تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف".وأعربت إدارة المريخ السوداني عن "اعتزازها وكل الجماهير السودانية بالنادي الأهلي وإدارته، وما يقدمه من تعاون ودعم لكل أشقائه من الأندية العربية بوجه عام والسودانية بشكل خاص".وأوقعت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت "صن داونز" الجنوب أفريقي، و"الهلال"، و"المريخ" السودانيين.كما ضمت المجموعة الثانية أمازولو الجنوب أفريقي، ووفاق سطيف الجزائري، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي، فيما أوقعت القرعة النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي في المجموعة الثالثة بصحبة شباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
الأهلي المصري يوافق على استضافة مباريات المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا
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أعلن النادي "الأهلي" المصري، اليوم الاثنين، موافقته على استضافة مباريات نادي "المريخ" السوداني في استاد الأهلي "We السلام".
وقال النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي
إنه "انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفي إطار الروابط التي تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعب الأهلي WE السلام".
وتابع النادي المصري في بيانه: "أبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم".
وشدد البيان على ترحيب إدارة الأهلي "بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل"، ومن جانبها أكدت إدارة المريخ السوداني على "تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف".
وأعربت إدارة المريخ السوداني عن "اعتزازها وكل الجماهير السودانية بالنادي الأهلي وإدارته، وما يقدمه من تعاون ودعم لكل أشقائه من الأندية العربية بوجه عام والسودانية بشكل خاص".
وأوقعت قرعة دور المجموعات
في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت "صن داونز" الجنوب أفريقي، و"الهلال"، و"المريخ" السودانيين.
كما ضمت المجموعة الثانية أمازولو الجنوب أفريقي، ووفاق سطيف الجزائري، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي، فيما أوقعت القرعة النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي في المجموعة الثالثة بصحبة شباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا.