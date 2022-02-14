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البعثة الأممية في ليبيا تدين الاعتداء على صحفية في بنغازي
البعثة الأممية في ليبيا تدين الاعتداء على صحفية في بنغازي
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، اليوم الاثنين، الاعتداء على الصحفية مبروكة المسماري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:04+0000
2022-02-14T14:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها تدين الاعتداء على مراسلة "قناة 218" مبروكة المسماري، الذي وقع يوم 12 فبراير/ شباط.وورد أن الصحفية تعرضت للاعتداء في بنغازي أثناء قيامها بعملها، وشمل ذلك الاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحُطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث.ودعت البعثة إلى إجراء تحقيقات شاملة في مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة، مطالبة بحماية جميع الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء البلاد "كي يتمكنوا من أداء واجبهم دون خوف".
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أخبار ليبيا اليوم

البعثة الأممية في ليبيا تدين الاعتداء على صحفية في بنغازي

14:04 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / Abdullah Domaمدينة بنغازي الليبية
مدينة بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، اليوم الاثنين، الاعتداء على الصحفية مبروكة المسماري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها تدين الاعتداء على مراسلة "قناة 218" مبروكة المسماري، الذي وقع يوم 12 فبراير/ شباط.
وورد أن الصحفية تعرضت للاعتداء في بنغازي أثناء قيامها بعملها، وشمل ذلك الاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحُطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث.
ودعت البعثة إلى إجراء تحقيقات شاملة في مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة، مطالبة بحماية جميع الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء البلاد "كي يتمكنوا من أداء واجبهم دون خوف".
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