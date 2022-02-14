https://arabic.sputniknews.com/20220214/البيت-الأبيض-يعين-أول-شخص-مثلي-الجنس-في-الإدارة-الفيدرالية-1058525944.html
البيت الأبيض يعين أول شخص "مثلي الجنس" في الإدارة الفيدرالية
البيت الأبيض يعين أول شخص "مثلي الجنس" في الإدارة الفيدرالية
أعلن سام برينتون، الناشط المثلي الأمريكي، عن تعيينه مساعدًا في وزارة الطاقة في الولايات المتحدة للتخلص من النفايات النووية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:20+0000
2022-02-14T07:20+0000
2022-02-14T07:20+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg
ويعرّف سام برينتون عن نفسه بأنه متحول جنسيا ويشارك في الترويج لمجتمع المثليين بين الشباب.كتب برينتون عبر حسابه على "تويتر": "لقد قبلت عرضًا للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك وإدارة النفايات في إدارة الطاقة النووية في وزارة الطاقة".وأشار إلى أنه أول "شخص متحول جنسيا" يعمل في الإدارة الفيدرالية، وفقًا لبرينتون، تم تعيينه في هذا المنصب بسبب تحصيله العلمي المناسب والخبرة في أنشطة التخلص من النفايات النووية.حصل برينتون على درجتي ماجستير في هندسة الطاقة النووية والهندسة الميكانيكية ودرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.تضمنت مواقفه السابقة في الإدارة الأمريكية تقديم المشورة لإدارة أوباما بشأن قضايا المثليين وتقديم المشورة للكونغرس بشأن السياسة النووية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e916da4bc85202ef4723fdef7ea61e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض يعين أول شخص "مثلي الجنس" في الإدارة الفيدرالية
تابعنا عبر
أعلن سام برينتون، الناشط المثلي الأمريكي، عن تعيينه مساعدًا في وزارة الطاقة في الولايات المتحدة للتخلص من النفايات النووية.
ويعرّف سام برينتون عن نفسه بأنه متحول جنسيا ويشارك في الترويج لمجتمع المثليين بين الشباب.
كتب برينتون عبر حسابه على "تويتر": "لقد قبلت عرضًا للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك وإدارة النفايات في إدارة الطاقة النووية في وزارة الطاقة".
وأشار إلى أنه أول "شخص متحول جنسيا" يعمل في الإدارة الفيدرالية، وفقًا لبرينتون، تم تعيينه في هذا المنصب بسبب تحصيله العلمي المناسب والخبرة في أنشطة التخلص من النفايات النووية.
حصل برينتون على درجتي ماجستير في هندسة الطاقة النووية والهندسة الميكانيكية ودرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
تضمنت مواقفه السابقة في الإدارة الأمريكية تقديم المشورة لإدارة أوباما بشأن قضايا المثليين وتقديم المشورة للكونغرس بشأن السياسة النووية.