عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/البيت-الأبيض-يعين-أول-شخص-مثلي-الجنس-في-الإدارة-الفيدرالية-1058525944.html
البيت الأبيض يعين أول شخص "مثلي الجنس" في الإدارة الفيدرالية
البيت الأبيض يعين أول شخص "مثلي الجنس" في الإدارة الفيدرالية
أعلن سام برينتون، الناشط المثلي الأمريكي، عن تعيينه مساعدًا في وزارة الطاقة في الولايات المتحدة للتخلص من النفايات النووية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:20+0000
2022-02-14T07:20+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg
ويعرّف سام برينتون عن نفسه بأنه متحول جنسيا ويشارك في الترويج لمجتمع المثليين بين الشباب.كتب برينتون عبر حسابه على "تويتر": "لقد قبلت عرضًا للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك وإدارة النفايات في إدارة الطاقة النووية في وزارة الطاقة".وأشار إلى أنه أول "شخص متحول جنسيا" يعمل في الإدارة الفيدرالية، وفقًا لبرينتون، تم تعيينه في هذا المنصب بسبب تحصيله العلمي المناسب والخبرة في أنشطة التخلص من النفايات النووية.حصل برينتون على درجتي ماجستير في هندسة الطاقة النووية والهندسة الميكانيكية ودرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.تضمنت مواقفه السابقة في الإدارة الأمريكية تقديم المشورة لإدارة أوباما بشأن قضايا المثليين وتقديم المشورة للكونغرس بشأن السياسة النووية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e916da4bc85202ef4723fdef7ea61e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

البيت الأبيض يعين أول شخص "مثلي الجنس" في الإدارة الفيدرالية

07:20 GMT 14.02.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Jim Bourg
تابعنا عبرGoogle news
أعلن سام برينتون، الناشط المثلي الأمريكي، عن تعيينه مساعدًا في وزارة الطاقة في الولايات المتحدة للتخلص من النفايات النووية.
ويعرّف سام برينتون عن نفسه بأنه متحول جنسيا ويشارك في الترويج لمجتمع المثليين بين الشباب.
كتب برينتون عبر حسابه على "تويتر": "لقد قبلت عرضًا للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك وإدارة النفايات في إدارة الطاقة النووية في وزارة الطاقة".
وأشار إلى أنه أول "شخص متحول جنسيا" يعمل في الإدارة الفيدرالية، وفقًا لبرينتون، تم تعيينه في هذا المنصب بسبب تحصيله العلمي المناسب والخبرة في أنشطة التخلص من النفايات النووية.
حصل برينتون على درجتي ماجستير في هندسة الطاقة النووية والهندسة الميكانيكية ودرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
تضمنت مواقفه السابقة في الإدارة الأمريكية تقديم المشورة لإدارة أوباما بشأن قضايا المثليين وتقديم المشورة للكونغرس بشأن السياسة النووية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала