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الجزائر... إرهابيان يستسلمان للسلطات العسكرية جنوبي البلاد
الجزائر... إرهابيان يستسلمان للسلطات العسكرية جنوبي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن اثنين من الإرهابيين استسلما للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست جنوبي البلاد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-14T11:32+0000
الجزائر
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وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإرهابيين التوجي إبراهيم، وعربي لدمي محمد، التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.وبحسب البيان عُثر بحوزة الإرهابيين على بندقية من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع "ماس-32" بالإضافة إلى مخزني ذخيرة وطلقات.وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل جنديين، باشتباكات مع عناصر إرهابية جنوبي البلاد.ووقعت الاشتباكات، آنذاك، على الشريط الحدودي في منطقة حاسي تيريرين بولاية قزام الحدودية مع النيجر، بحسب بيان لوزارة الدفاع.وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، أنها تمكنت خلال العام الماضي 2021، من قتل 9 إرهابيين واعتقال 222 آخرين واسترجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.
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الجزائر

الجزائر... إرهابيان يستسلمان للسلطات العسكرية جنوبي البلاد

11:32 GMT 14.02.2022
© Sputnik . Twitter/alqabasالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Twitter/alqabas
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن اثنين من الإرهابيين استسلما للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست جنوبي البلاد.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإرهابيين التوجي إبراهيم، وعربي لدمي محمد، التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.
وبحسب البيان عُثر بحوزة الإرهابيين على بندقية من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع "ماس-32" بالإضافة إلى مخزني ذخيرة وطلقات.
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل جنديين، باشتباكات مع عناصر إرهابية جنوبي البلاد.
ووقعت الاشتباكات، آنذاك، على الشريط الحدودي في منطقة حاسي تيريرين بولاية قزام الحدودية مع النيجر، بحسب بيان لوزارة الدفاع.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، أنها تمكنت خلال العام الماضي 2021، من قتل 9 إرهابيين واعتقال 222 آخرين واسترجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.
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