https://arabic.sputniknews.com/20220214/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-مسلحين-من-جماعة-أنصار-الله-إثر-غارات-للتحالف-على-محافظة-حجة-1058551669.html

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" إثر غارات للتحالف على محافظة حجة

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" إثر غارات للتحالف على محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله"، إثر استهداف جوي قام به التحالف العربي بقيادة... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T14:52+0000

2022-02-14T14:52+0000

2022-02-14T14:54+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة– سبوتنيك. وذكرت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر صفحة مركزها الإعلامي في تويتر، أن "قتلى وجرحى سقطوا من الحوثيين وتم تدمير آليات عسكرية اليوم بـ 5 غارات للتحالف في مدينة حَرَض [شمال غربي حَجّة]".وصرح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن "مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخران بسقوط صاروخ لميلشيا الحوثي على منزلهم في قرية بني الزين في عزلة بني فاضل غرب مديرية حَيران شمال حَجّة".يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، سقوط قتلى وجرحى من "أنصار الله" في كمين نصبته قواته شرق مدينة حَرَض شمال غربي حَجّة، وإسقاط طائرتين مسيرتين للجماعة في أجواء حَرَض.ويوم السبت الماضي، حققت جماعة أنصار الله، تقدماً ميدانياً في مديرية حَرَض خلال هجمات شنتها على الجيش اليمني، إذ استعادت الجماعة سيطرتها على معسكر المِحصَام الاستراتيجي شرق مدينة حَرَض بعد أسبوع من سيطرة القوات الحكومية عليه، كما كسرت الجماعة الحصار المفروض منذ أسبوع على مقاتليها في المدينة.وجاء الاختراق الميداني لـ "أنصار الله"، بعدما أعلن الجيش اليمني، يوم الخميس الماضي، السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرقي مدينة حَرَض، عقب يوم من سيطرته على سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق معسكر المِحصَام الواقعة إلى الشرق من مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله"، أوقعت قتلى وجرحى.وتمكن الجيش اليمني، يوم السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، خلال هجوم لقواته من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة "أنصار الله"، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك.وأعلنت القوات الحكومية، يوم الجمعة الماضي، السيطرة على معسكر المِحصام الاستراتيجي في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، وتطويق مدينة حَرَض التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، إثر عملية هجومية واسعة أطلقتها بإسناد من التحالف العربي والقوات السعودية، في مديرية حَرَض المحاذية لمنطقة جيزان جنوب غربي المملكة.والقتال في محافظة حَجّة يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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الحرب على اليمن